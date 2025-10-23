ΟΠΕΚΕΠΕ: Με κομβόι δεκάδων οχημάτων στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για τη «σπείρα» παράνομων επιδοτήσεων

Φωτογραφίες - Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

Την πόρτα του εισαγγελέα περνούν σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το πρωί οι 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα μετά τις καταθέσεις τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορούμενοι πριν από λίγο έφτασαν στη ΓΑΔΑ ενώ πρόκειται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Ευελπίδων.

Ξεκίνησε η μεταφορά των κρατουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη ΓΑΔΑ pic.twitter.com/jMzDFNewVl — Flash.gr (@flashgrofficial) October 23, 2025

Δεκάδες οχήματα στο κομβόι

Οι συλληφθέντες έφτασαν με κομβόι δεκάδων αυτοκινήτων και συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών. Στη συνέχεια οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η επιχείρηση μεταγωγής ξεκίνησε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει ThessPost.gr, η μεταγωγή από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης έγινε με 23 συμβατικά οχήματα της ΕΛΑΣ, συνοδεία περιπολικού.

Συνολικά πρόκειται για 21 άτομα από Θεσσαλονίκη, 11 από Πέλλα, και 2 από Γιάννενα. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε, μάλιστα, να επιστρατεύσουν και βαν για να μεταφέρουν τα διαβιβαστικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι για την εγκληματική οργάνωση, μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» προκειμένου να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα.

«Εξαπλωμένη» σπείρα

Σημειώνεται πως το εν λόγω κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Εθνικής Οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνεις περίπου 120 άτομα και η έρευνα αφορά την χρονική περίοδο 2018-2022.



Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ένας εκ των «εγκεφάλων» είναι 36 ετών από το Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται σε Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ). Ένας δεύτερος, 38 ετών από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές και είχαν πρόσβαση στο σύστημα βλέποντας ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Ύστερα το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πώς στήθηκε η απάτη των 19,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 37 άτομα συνελήφθησαν σε πανελλαδική επιχείρηση, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες ενισχύσεις και ξέπλυμα χρήματος, με τη ζημιά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Τα ανύπαρκτα βοσκοτόπια και τα ζώα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δρούσε σε όλη την Ελλάδα, με ξεκάθαρη ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως σήμερα. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν κενά στις διαδικασίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Φέρονται, επιπλέον, να «φούσκωναν» τον αριθμό των ζώων τους ώστε να αυξήσουν τα ποσά των επιδοτήσεων που λάμβαναν.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των υπεξαιρεμένων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για αγορά πολυτελών αγαθών, ταξίδια και οχημάτων, προκειμένου να προβάλλονται τα ποσά ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

324 άτομα εισέπραξαν παράνομα 19,6 εκατ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα πιστεύεται ότι εμπλέκονται ενεργά στην υπόθεση και θεωρούνται μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διενεργούνται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).



Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.