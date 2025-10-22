Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας πραγματοποιεί το ελληνικό FBI για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018 - 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της οικονομικής αστυνομίας έχουν προχωρήσει σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά και Ήπειρο στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/10) βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Το εν λόγω κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Τι δήλωναν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ένας εκ των «εγκεφάλων» είναι 36 ετών από το Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών. Ένας δεύτερος, 38 ετών από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Παράλληλα, άλλα 11 άτομα που ήταν τόσο εκμισθωτές όσο και μισθωτές είχαν πρόσβαση στο σύστημα και ήλεγχαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια, είτε το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωναν ψεύτικα αγροτεμάχια στο όνομα πολιτών φτιάχνοντας ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Μέχρι πάντως φαίνεται ότι έχουν ληφθεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 5 είναι παράνομα.