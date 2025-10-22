Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς στήθηκε η απάτη των 19,5 εκατ. ευρώ

Επίσημη ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σχετικά με την εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 37 άτομα συνελήφθησαν σε πανελλαδική επιχείρηση, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες ενισχύσεις και ξέπλυμα χρήματος, με τη ζημιά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Τα ανύπαρκτα βοσκοτόπια και τα ζώα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δρούσε σε όλη την Ελλάδα, με ξεκάθαρη ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως σήμερα. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν κενά στις διαδικασίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Φέρονται, επιπλέον, να «φούσκωναν» τον αριθμό των ζώων τους ώστε να αυξήσουν τα ποσά των επιδοτήσεων που λάμβαναν.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των υπεξαιρεμένων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για αγορά πολυτελών αγαθών, ταξίδια και οχημάτων, προκειμένου να προβάλλονται τα ποσά ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

324 άτομα εισέπραξαν παράνομα 19,6 εκατ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα πιστεύεται ότι εμπλέκονται ενεργά στην υπόθεση και θεωρούνται μέλη της εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διενεργούνται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).



Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Από αγρότες μέχρι... DJ

Από... σερβιτόρους, οικοδόμους και DJ συνέλαβαν οι Αρχές στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος λαμβάνει χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες, μέσω του οργανισμού.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ένας εκ των «εγκεφάλων» είναι 36 ετών από το Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται σε Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ). Ένας δεύτερος, 38 ετών από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές και είχαν πρόσβαση στο σύστημα βλέποντας ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Ύστερα το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Οι συλληφθέντες που είχαν διαρκή δράση από το 2018 έως το 2022 φαίνεται να έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί εξ αυτών, μάλιστα, δεν είχαν καν χωράφια και δεν ήταν καν αγρότες, κάθε... άλλο. Σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές, πωλητές ιδιόκτητες καταστημάτων είναι κάποιες από τις ειδικότητες που είχαν οι εμπλεκόμενοι.