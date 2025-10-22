Πιτσιλής στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα 1,1 εκατ. ευρώ σε 170 ΚΥΔ -Τι είπε για συλλήψεις, «Φραπέ»

Πρόστιμα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη υποβληθεί σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για αποκρυβείσα ύλη που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Πιτσιλής.



Κατατέθοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ σημείωσε πως έχει ήδη ελεγχθεί το 48% των ΚΥΔ της χώρας, δηλαδή 225 Κέντρα, και έχουν βρεθεί φορολογικές παραβάσεις σε 170 εξ αυτών.



Μάλιστα, εμφανίστηκε βέβαιος πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα 466 ΚΥΔ, παρόλο που, όσο περνάει ο καιρός, όπως είπε, το έργο της Αρχής δυσκολεύει, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου «δεν βρίσκουμε ανοιχτά τα ΚΥΔ».



«Είναι εντυπωσιακοί αριθμοί που μας αναφέρετε. Eπιβεβαιώνουν την ΝΔ που έχει επισημάνει πως η μήτρα προβλήματος είναι τα ΚΥΔ», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.



Ερωτηθείς από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για την ευρεία χρήση πλαστών Ε9 στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής επεσήμανε πως η ΑΑΔΕ δεν είναι πανελεγκτική αρχή, αλλά ελέγχει φορολογικά ζητήματα, και συγκεκριμένα την ύλη που αποκρύπτεται και όχι εάν έχει δηλωθεί κάτι ψευδώς. «Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, τότε δεν υπήρχε τεχνική δυνατότητα», πρόσθεσε.



Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον διοικητή, εάν η ΑΑΔΕ «έχει εχέγγυα αξιοπιστίας για να ανατάξει του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον έχουν διαπιστωθεί κενά αποτελεσματικότητας σε τελωνειακές υποθέσεις», με εκείνον να απαντά πως η Αρχή έχει συνεργαστεί στενά με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Τιτάνια μάχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Γιώργος Πιτσιλής υποστήριξε πως δίνεται τιτάνια μάχη καθημερινά και αγώνας δρόμου ώστε οι πληρωμές να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό με ταυτόχρονη τήρηση των προδιαγραφών ελέγχου.



Όσο για τους επιπλέον διασταυρωτικούς ελέγχους που γίνονται, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ενημέρωσε πως πλέον ελέγχεται το εάν οι εκτάσεις που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ συμπίπτουν με το Ε9, και πως έχουν ήδη εντοπιστεί αποκλίσεις σε ποσοστό 10% που υπερβαίνουν και τα 50 στρέμματα, ενώ την ίδια στιγμή «τρέχουν» διασταυρώσεις μέσω του mydata προκειμένου να ελεγχθεί εάν όσα δηλώθηκαν ως πληρωμές στον ΕΛΓΑ αντιστοιχούν με την έκδοση των παραστατικών.

Τι απάντησε για τις 37 συλλήψεις και την υπόθεση «Φραπέ»

Ο Βασίλης Κόκκαλης ρώτησε για την υπόθεση του «Φραπέ», και συγκεκριμένα για το εάν είναι δυνατόν να λαμβάνει κάποιος τεράστια ποσά αλλά να μην αποδεικνύει μια ικανή αγροτική δραστηριότητα, με τον Γιώργο Πιτσιλή να απαντά «τέτοιους ελέγχους διενεργούμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει πάνω από 20.000 έλεγχοι, για 600 εκατ. ευρώ αποκρυβείσας ύλης, χωρίς το 2025».



Ο Γιώργος Πιτσιλής ρωτήθηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη για τις σημερινές συλλήψεις των «37» και συγκεκριμένα για το εάν ζητήθηκαν στοιχεία από την ΑΑΔΕ. «Η συνεργασία μας με τη διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος είναι διαρκής. Για τη σημερινή επιχείρηση δεν υπήρξε ειδική συνεργασία. ΄Έχει καταστρωθεί πλαίσιο συνεργασίας, έχουν προσβάσεις στις βάσεις δεδομένων μας. Από πληροφόρηση που έχω, μέρος των πληροφοριών που αξιοποιήθηκαν προέρχονται και από εμάς», απάντησε ο επικεφαλής της Αρχής.