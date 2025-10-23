Τυχεροπούλου στην εξεταστική: «Ναι, φοβάμαι»-Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα, διευθύνσεις λέει η ΝΔ

«Ναι, φοβάμαι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβάμαι», υποστήριξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει ένα κλίμα στοχοποίησης, απειλών και τραμπουκισμών εις βάρος της.



Ερωτηθείσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικώς με επίμαχο διάλογο της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των «Φραπέ» και Μπαμπασίδη, η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέθεσε: «Συνειδητοποιώ σε τι κίνδυνο έχω εκτεθεί. Σημαίνει ότι δε σέβεσαι και δε σε νοιάζει για κανένα έμβιο όν».

Πηγές ΝΔ: Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις

Πηγές της ΝΔ πάντως υποστήριζαν πως η μάρτυρας εμφανίστηκε «χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν».



«Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, σχολιάζοντας πως «αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ» και υποστήριξε πως «καλώς πλήρωσε».



Την ίδια στιγμή, «γαλάζιες» πηγές αναφέρθηκαν σε όσα κατέθεσε για τις κλειστές ομάδες αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, επισημαίνοντας πως «επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους».