Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έκανα ευσυνείδητα τη δουλειά μου» - «Στοχοποιήθηκε» είπαν συνάδελφοί της

Συζητήθηκε στο τμήμα εργατικών διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτήν ζητά να αναγνωριστεί η βλαπτική μεταβολή της εργασιακής της θέσης μετά την παύση της από τη διευθυντική θέση που κατείχε, αλλά και να της δοθούν τα 8.000 ευρώ περίπου που θα λάμβανε εάν αυτή δεν είχε λάβει χώρα. Τέλος, ζητά 50.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης.



«Όλα τα άσχημα στον οργανισμό προσπάθησαν να τα προσωποποιήσουν σε ένα υπάλληλο που ευσυνείδητα έκανε τη δουλειά του. Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό» είπε στην κατάθεσή της η ενάγουσα Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Η Τυχεροπούλου στοχοποιήθηκε»





«Είναι νόμω αβάσιμο το αίτημα, επίσης υπάρχουν σοβαρές πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες κατά της Τυχεροπούλου σε εξέλιξη. Θα προσκομίσουμε μηνύσεις από τον οργανισμό. Κάθε μέρα καλούνται μάρτυρες σε ανοιχτές υποθέσεις που ξεκίνησαν από πειθαρχικά και πλέον είναι ποινικά. Η φυσική παρουσία της εκτείνεται σε ελάχιστες εργάσιμες μέρες» ανέφερε από την πλευρά της η συνήγορος του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Καταθέτοντας υπέρ της κας Τυχεροπούλου, ο συνάδελφος της στον ΟΠΕΚΕΠΕ Παν.Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι «είναι άκρως ευσυνείδητη, Άριστη επαγγελματίας, ειδικά στο κομμάτι των πληρωμών έχει μεγάλη εμπειρία και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για διαφύλαξη πόρων, ήθελε να προλαμβάνει καταστάσεις. Καθαίρεση από θέση ευθύνης με απόφαση ΔΣ δεν έχει ξαναγίνει Η καθαίρεση της ήταν καθαρά στοχοποίησης για να τη βλάψουν ηθικά και οικονομικά. Έγινε όταν ζητήθηκε να αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υπογράφεται και από τον υπουργό δικαιοσύνης αλλά έμεινε στο συρτάρι του κ.Τσιάρ.

Στοχοποιήθηκε για τις δεκάδες υποθέσεις που έχουν σταλεί στον εισαγγελέα για τις οποίες έχουν καταδικαστεί, στοχοποιήθηκε για τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στοχοποιήθηκε γιατί αν δεν υπήρχε αυτή δεν θα γινόταν τίποτα. Αυτό το ΔΣ είχε ζητήσει ολιγόωρη αναβολή γιατί είχε κληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Σημανδρακος. όσο έλειπε προήδρευσε ο κ. Μπαμπασιδης και τότε αποφασίστηκε η μετακίνηση αρκετών διευθυντών».



Υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο νυν διευθυντής εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, Χαράλαμπος Παναγόπουλος.



«Η υπηρεσία μας ελέγχει τις άλλες υπηρεσίες του οργανισμού αν λειτουργούν σωστά για καταβολή ενίσχυσεων. Απαγορεύονται να κάνουν άλλα καθήκοντα στα υπήρχε ασυμβίβαστο να είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γενικά στον οργανισμό όταν ήταν Διευθύντρια ενισχύσεων και ταυτόχρονα διευθυντής τεχνολογικής κατεύθυνσης, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Το λάθος της έβαλε τον οργανισμό σε επιτήρηση. Το 2023 ενέκρινε όλες τις πληρωμές του οργανισμού παρακάμπτοντας τους φυσικούς ελεγκτές. Δεν τους άφηνε να κάνουν τον έλεγχο. Ο λόγος ήταν ότι τουλάχιστον 18 άτομα παραιτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ήταν προϊσταμένη. Έφυγαν αξιόλογοι άνθρωποι λόγω της παράκαμψης τους από την Τυχεροπούλου. Μιλάμε για πληρωμές άνω των 200 εκατ χωρίς ελεγχο. Αν είχε μείνει στη θέση της δεν θα τα είχαμε βρει. Κράταγε στην άκρη τους ελέγχους για μήνες γιατί διαφωνούσε με τους ελεγκτές».





Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες.





