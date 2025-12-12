Μπουκώρος: Καμία προσπάθεια συσκότισης της έρευνας-Για ποιο λόγο δεν αποκαλύπτω την κυβερνητική πηγή

«Καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας, υπήρξε από κανέναν. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου γι' αυτό», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης.



Ο βουλευτής κλήθηκε στην Εξεταστική με φόντο τις συνεντεύξεις που είχε δώσει το καλοκαίρι, στις οποίες είχε αποκαλύψει πως κυβερνητική πηγή τον είχε ενημερώσει τον Ιούνιο του ‘24 ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε επισυνδέσεις.



Όπως περιέγραψε στην εξεταστική: «Σε κύκλο συνεντεύξεών μου τον περασμένο Ιούνιο, μετά από την παραίτησή μου, είχα δηλώσει πως κυβερνητική πηγή τον Ιούνιο του ‘24, έναν χρόνο πριν από τη δικογραφία, με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα».



Μάλιστα ανέφερε πως προχώρησε τότε στις επίμαχες δηλώσεις στα μίντια προκειμένου να αποδείξει ότι «αυτή η μία και μοναδική συνομιλία έχει κριθεί και δεν έχω καμία σχέση με κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Γιατί δεν κατονομάζω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε

Ο βουλευτής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί ούτε σήμερα να κατονομάσει την κυβερνητική στιγμή ενημέρωσης.

«Το να κατονομάσω την πηγή, εφόσον αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν υπήρξε προσπάθεια συσκότισης της έρευνας, τότε θα συσκότιζα περισσότερο την υπόθεση. Θα τροφοδοτούσα την ονοματολογία. Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση», υποστήριξε.



Κατά τον Χρήστο Μπουκώρο, οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης περί χειραγώγησης της έρευνας από την κυβέρνηση δεν ευσταθούν.

«Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Άρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε».

Δεν είπα ποτέ πως δεν υπουργοποιήθηκα λόγω της επισύνδεσης

Ο βουλευτής κατέθεσε μάλιστα πως ουδέποτε υποστήριξε πως δεν υπουργοποιήθηκε επειδή υπήρξε η επίμαχη επισύνδεση. «Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση», σχολίασε, ενώ διέψευσε πως «το Μαξίμου χειραγωγούσε βουλευτές μέσω παρακολουθήσεων».