Κόντρα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: «Ο Χνάρης αδειάζει τον Ανδρουλάκη» -«Στο κενό η προσπάθεια σύνδεσης με το σκάνδαλο»

Μετά από την ανταλλαγή καταγγελιών στον απόηχο των συλλήψεων στην Κρήτη - ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως ο συλληφθείς Γιώργος Λαμπράκης είναι «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη» και η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως συνελήφθη ο Μύρωνας Χιλετζάκης που είναι «στέλεχος της ΝΔ» - η κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται και με φόντο την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη στην εξεταστική επιτροπή.

ΝΔ: Χνάρης «αδειάζει» ΠΑΣΟΚ – Στον αέρα η γραμμή Ανδρουλάκη για την τεχνική λύση

Πηγές της ΝΔ υποστήριζαν πως η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «οδηγείται σε δημόσιο αυτοεξευτελισμό» καθώς ο βουλευτής και επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του κόμματος, «κατέρριψε εκ των έσω το βασικό αφήγημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πρόταση για προανακριτική».



«Όχι μόνο δεν αμφισβήτησε την τεχνική λύση, αλλά τη χαρακτήρισε ευθέως απολύτως νόμιμη, αφήνοντας έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη που επένδυσε πολιτικά στο υποτιθέμενο «συμφωνώ» του Μάκη Βορίδη», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και πρόσθεταν πως «παραδέχθηκε ότι έλαβε ενίσχυση για 100 στρέμματα χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται».



«Το ερώτημα πλέον αφορά τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη: Θα αποκηρύξει τον βουλευτή του που αποδομεί το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη ή θα συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν άκουσε τίποτα; Θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα ακόμη φιάσκο στρατηγικής και για το γεγονός ότι γίνεται ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Γιατί, όσο ο κ. Χνάρης μιλά, τόσο γίνεται σαφές ότι μάλλον στο ΠΑΣΟΚ ο Ν. Ανδρουλάκης αποτελεί τη… μειοψηφία στο ίδιο του το κόμμα», όπως επισημαίνεται.

ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον Χνάρη με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στον αντίποδα, πηγές του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν πως «η πολύμηνη επικοινωνιακή και πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη με ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε στο κενό», καθώς «με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις».



Σύμφωνα με τις πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο μάρτυρας ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι ως αντιπεριφερειάρχης Κρήτης δεν είχε αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την καταβολή ενισχύσεων και τόνισε ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ανήκουν διοικητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.



«Η σημερινή κατάθεση του Μανόλη Χνάρη επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία σκιά, καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη του ίδιου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποτέλεσμα διαχρονικών παθογενειών. Ωστόσο, το συμπέρασμα που προκύπτει από την Επιτροπή είναι σαφές: η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκόμενων έχουν οργανική σχέση με τη ΝΔ», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.