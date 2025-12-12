ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις - 15 συλλήψεις

Σε νέα μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη προχώρησε το ελληνικό FBI από τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) στην Κρήτη, προχωρώντας -μέχρι τώρα- σε 15 συλλήψεις ατόμων, καθώς φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικογραφία έχει σχηματιστεί για συνολικά 42 άτομα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η επιχείρηση αφορά στην προσαγωγή ατόμων που έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εντοπίζονται λογιστές, ένας δικηγόρος, αγρότες και ο πρόεδρος συνεταιρισμού - συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος. Την ίδια ώρα διερευνάται και ο ρόλος στενών συγγενικών προσώπων του αγροτοσυνδικαλιστή και φερόμενου ως αρχηγού.

Συνολικά έλαβαν χρηματικό ποσό ύψους 1.700.000 ευρώ στο διάστημα από το 2019 μέχρι το 2025.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου επιχείρηση της Δ.A.O.E. σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας.

Από τη δράση τους έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα».