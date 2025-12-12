Χνάρης: Καμία εμπλοκή Περιφέρειας στην καταμέτρηση- Λαζαρίδης: Περνούσαν τα πρόβατα και εσείς τίποτα

Εν μέσω νέων «γαλαζοπράσινων» αντεγκλήσεων καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μανώλης Χνάρης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος επέμεινε πως οι Περιφέρειες δεν έχουν αρμοδιότητα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, προκαλώντας την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη και το σχόλιό του πως «ήσασταν τέσσερα χρόνια περιφερειάρχης, τα πρόβατα έφτασαν τα 4 εκατ. και δεν πήρατε χαμπάρι!».

«Οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, καμία σχέση με την καταμέτρηση προβάτων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καμία εμπλοκή των περιφερειών με τις αγροτικές ενισχύσεις», υποστήριξε ο βουλευτής επικαλούμενος και τις σχετικές ανακοινώσεις από ΕΝΠΕ και ΠΟΓΕΔΥ.

«Δεν ξέρατε για το φουσκωμένο ζωικό κεφάλαιο; Ήσασταν 4 χρόνια περιφερειάρχης, τα πρόβατα έγιναν 4 εκατ. και δεν το πήρατε χαμπάρι. Πώς δικαιολογείτε αυτή την άγνοια; Πήγαν από 1,8 εκατ. σε 4 εκατ. τα ζώα. Τα βλέπατε να περνάνε από μπροστά σας!», κατήγγειλε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας πως «όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν στην εξεταστική ότι η κτηνιατρική βάση δεδομένων είναι στην Περιφέρεια».

Ο βουλευτής ωστόσο επέμεινε: «Καμία αρμοδιότητα προσωπικά δεν είχα και κανένας περιφερειάρχης δεν έχει αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με την κατανομή στρεμμάτων. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα για καταμέτρηση των ζώων».

Έχω τελειώσει μόνο το λύκειο

«Συνεχίζετε να λαμβάνετε επιδοτήσεις από ένα παράνομο κατά την παράταξή σας πλαίσιο. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ποινικά κολάσιμη τη τεχνική λύση και ένας στέλεχός του συνεχίζει να τη χρησιμοποιεί;», τον ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να απαντά πως αυτό που καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ είναι πως η καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης είναι παράνομη. «Η αυτοματοποιημένη κατανομή βοσκοτόπων από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι νόμιμη», πρόσθεσε.

Ο Μανώλης Χνάρης απάντησε και στις αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελέγη βουλευτής, κάνοντας λόγο για «πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη κουβέντα».

Όπως κατέθεσε: «Είμαι αγρότης. Έχω τελειώσει μόνο το λύκειο. Δεν ανήκω πολιτικά σε μεγάλη οικογένεια. Κέρδισα το 2023 έναν αξιοσέβαστο αντίπαλο τον Ανδρέα Ξανθό. Με στοχοποίησε ο πρωθυπουργός, λέγοντας “να μας πει πως έγινε ο Μυλοπόταμος πράσινος”. Ήταν μπλε ο Μυλοπόταμος. Δεν έχω καμία εμπλοκή στη δικογραφία».

