Καταθέτει η Τυχεροπούλου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάποιοι θέλησαν να με κάνουν να σωπάσω»

Αιχμές στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη για πιέσεις ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, άφησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατήγγειλε πως κάποιοι «θέλησαν να την κάνουν να σωπάσει», ενώ μίλησε για «λάσπη» και «σπίλωσή» της, προκειμένου «να εξυπηρετηθούν συμφέροντα».

«Ο Ξυλούρης μίλησε με τα παιδιά μου»

«Φόβο διέχεε στον Οργανισμό η διοίκηση Μπαμπασίδη και ο κύριος Ξυλούρης (σ.σ. ο γνωστός Φραπές). Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρεί το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η μάρτυρας.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε πως τον Ιούνιο του ‘23 δέχθηκε «αφόρητη πίεση» για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. «Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό», όπως είπε και έκανε λόγο για προσπάθεια του Κυριάκου Μπαμπασίδη ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που πως δεν είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά.

«Τότε έστειλα σημείωμα στο οποίο έλεγα πως τα εν λόγω ΑΦΜ έχουν ευρήματα και καλώς δεσμεύτηκαν και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου. Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε και με πίεζε για να το αποσύρω για να πληρωθεί. Στη συνέχεια πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε.

Η μάρτυρας υποστήριξε πως ο Κυριάκος Μπαμπασίδης «δεν είχε διάθεση ούτε να την ακούει ούτε να την βλέπει», πως δεν επιθυμούσε η ίδια να επικοινωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και πως είχε παρέμβει τηλεφωνικώς ώστε να μην καταθέσει στην Οικονομική Εισαγγελία.

«Σωστά πληρώθηκε η 72χρονη από την Κοζάνη»

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, για την υπόθεση της 72χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη που απασχόλησε τον Τύπο, καταθέτοντας πως «σωστά πληρώθηκε».

«Πληρώσατε παράτυπα την κυρία; Η εισαγγελέας, η Δικαιοσύνη της ζητάει πίσω ένα εκατ. ευρώ», επέμεινε να ρωτά ο εισηγητής της ΝΔ με την μάρτυρα να απαντά: «Λυπάμαι πολύ για όσους ταλαιπωρήθηκαν, επειδή είναι πραγματικοί γεωργοί. Προκειμένου να χτυπήσουν εμένα βάζουν σε ταλαιπωρία ανθρώπους που δεν φταίνε».

«Μέσα στις χθεσινές 37 συλλήψεις στα ΚΥΔ, υπάρχουν μέλη της οικογένειας από την Κοζάνη που εσείς δικαιώσατε τις ιεραρχικές τους προσφυγές που βρέθηκαν στη ντουλάπα;», ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κι εκείνη τότε απάντησε: «δεν ξέρω εάν η ιεραρχική προσφυγή που δικαιώθηκε σχετίζεται με αυτά που αναφέρετε».

«Όχι, δεν έχω ευθύνη», υποστήριξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη για το εάν έγιναν πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ. Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στον Φραπέ, υποστήριξε πως δεν γνωρίζει «πως βρέθηκε να πληρώθηκε, ενώ ήταν στις δεσμεύσεις», αφήνοντας αιχμές στη διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Η περιβόητη ντουλάπα

Περιγράφοντας τα γεγονότα μετά από την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση, εξήγησε πως δίχως να ειδοποιηθεί, καθαιρέθηκε για υπηρεσιακή ανεπάρκεια, και τότε ενημερώθηκε πως έπρεπε να παραδώσει το περιεχόμενο της ντουλάπας, η οποία εμπεριείχε «μόνο προσωπικά πράγματα και προσωπική δουλειά» και όχι κάτι που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.

Η ίδια περιέγραψε τα γεγονότα: «Διαπίστωσα πως είχαν βάλει ένα τεράστιο λουκέτο κατόπιν εντολής Μπαμπασίδη στη ντουλάπα μου. Έβαλε αλυσοπρίονο για το δικό του λουκέτο... Εγώ αρνήθηκα να παραδώσω το περιεχόμενο και να υποβληθώ σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία. Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο θέλησαν να με υποβάλουν σε αυτού του είδους τα βασανιστήρια. Βλέποντας τους διαλόγους της δικογραφίας, καταλαβαίνω ότι έπρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα και οποιοσδήποτε άλλος είχε αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να μιλήσει. Το σύστημα είναι πανίσχυρο και μπορεί να διαχέει φόβο. Οι διάλογοι Μπαμπασίδη και Ξυλούρη μέσα από τη δικογραφία το επιβεβαιώνουν αυτό».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενο του ντουλαπιού της όπως περιγράφεται στο φάκελο του δικαστικού επιμελητή.

Τι συνέβη με τα 99 ΑΦΜ

Η μάρτυρας περιέγραψε και όλα όσα συνέβησαν το 2020, όποτε και έλεγξε τα περιβόητα 99 ΑΦΜ. «Τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά. Αυτό που έβλεπα ήταν μεγάλο. Στην έκθεσή μου έγραφα για κυκλικές μισθώσεις. Για πραγματικό τζόκερ. Για μια κλειστή ομάδα από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Μιλούσα για σοβαρές παρατυπίες και συστηματική απάτη. Από φόβο δεν ήθελα η έκθεση να δοθεί ανοιχτή, αλλά κλειστή στον κύριο Βάρρα», όπως είπε.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου αναφέρθηκε και στη διαμαρτυρία το 2022 «σπουδαίων ελεγκτών της Κρήτης από το λάκκο των λεόντων», οι οποίοι στη συνέχεια «την υπερασπίστηκαν στους τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη εις βάρος της».

Η ίδια υποστήριξε πως οι πρώην υπουργοί γνώριζαν την κατάσταση. «Και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως “ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει”. Ο Τσιάρας μου είχε πει: “εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Τον κύριο Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί», σημείωσε. «Οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», κατέθεσε σε άλλο σημείο.

Πάντως μίλησε θετικά για τη θητεία του Γιώργου Γεωργαντά στο υπουργείο.

Πότε καταθέτουν οι αρμόδιοι υπουργοί

Σημειωτέον πως σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου, τις επόμενες δυο εβδομάδες θα κληθούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εμπλεκόμενων εταιρειών (μεταξύ άλλων Neuropublic και ΓΑΙΑ Επιχειρείν) και οι πρώην αρμόδιοι υπουργοί Τσακίρης, Τσιάρας, Αυγενάκης, Γεωργαντάς, Λιβανός και Βορίδης. Ακολούθως, στο τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας θα συζητηθεί η επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων.