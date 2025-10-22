Από αγρότες μέχρι... DJ: Αποκαλύπτεται το οργανωμένο κύκλωμα που «έφαγε» εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 37 διαμορφώνονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί της Τετάρτης (22/10) στην μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέχρι και από... σερβιτόρους, οικοδόμους και DJ.

Η αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος λαμβάνει χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες, μέσω του οργανισμού.

Σημειώνεται πως το εν λόγω κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Εθνικής Οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλαμβάνεις περίπου 120 άτομα και η έρευνα αφορά την χρονική περίοδο 2018-2022.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ένας εκ των «εγκεφάλων» είναι 36 ετών από το Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται σε Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ). Ένας δεύτερος, 38 ετών από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές και είχαν πρόσβαση στο σύστημα βλέποντας ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Ύστερα το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Οι συλληφθέντες που είχαν διαρκή δράση από το 2018 έως το 2022 φαίνεται να έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί εξ αυτών, μάλιστα, δεν είχαν καν χωράφια και δεν ήταν καν αγρότες, κάθε... άλλο. Σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές, πωλητές ιδιόκτητες καταστημάτων είναι κάποιες από τις ειδικότητες που είχαν οι εμπλεκόμενοι.