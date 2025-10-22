Να ελεγχθούν τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η ΝΔ

Αίτημα για διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από εξειδικευμένο φορέα, ενδεχομένως την ΑΑΔΕ, κατέθεσε η ΝΔ.

Ο τεχνικός έλεγχος θα καλύπτει την περίοδο 2009 έως σήμερα και θα αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων, καθώς και τη συμμόρφωση τους με την εκάστοτε κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Το αίτημα υποβλήθηκε από την πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Παρεμβαίνοντας, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την πρόταση για τεχνικό έλεγχο, διαφώνησε ωστόσο αυτός να ανατεθεί στην ΑΑΔΕ, λέγοντας πως η Αρχή, μετά από την απόφαση της κυβέρνησης για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο αυτό». Επιφυλάξεις για την ανάθεση του ελέγχου στην ΑΑΔΕ διατύπωσαν και ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.

Λαζαρίδης: Σε γραμμή… Πολάκη το ΠΑΣΟΚ

Η στάση της αντιπολίτευσης προκάλεσε την αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος την κατηγόρησε πως «την ενδιαφέρει μόνο το show». Μάλιστα υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στη… γραμμή Πολάκη.

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας είπε σήμερα εδώ ότι δεν εμπιστεύονται την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων. Έχασε την αξιοπιστία του, δεν έχει την απαιτούμενη ουδετερότητα. Προφανώς είναι στη γραμμή του Παύλου Πολάκη που έχει ζητήσει την κατάργηση της ΑΑΔΕ», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας πως η πρόταση της ΝΔ αφορά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου από εξειδικευμένο φορέα, είτε την ΑΑΔΕ, είτε άλλον.

Σημειωτέον πως εντός της ημέρας καταθέτει στην εξεταστική ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.