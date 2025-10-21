ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απάντησε διευθύντρια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ - Νέα κόντρα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ για εμπλοκή Κορασίδη

Στην πληρωμή των 4.975 δεσμευμένων ΑΦΜ, αναφέρθηκε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υποστηρίζοντας πως αυτά πληρώθηκαν επειδή «εάν και υπήρχε κωδικός δέσμευσης, διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».



Η μάρτυρας ρωτήθηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για την πληρωμή του 80% των 6.400 δεσμευμένων ΑΦΜ την περίοδο ‘22 με ‘23, με την Αριστέα Βολιτάκη να αναφέρει πως «ενδεχομένως να υπάρχει και δική μου υπογραφή στις πληρωμές». «Πώς, ενώ είναι δεσμευμένα τα ΑΦΜ, εσείς τα πληρώνετε;», ρώτησε τότε η βουλευτής της αντιπολίτευσης, με εκείνη να απαντά πως «υπήρξαν περιπτώσεις ΑΦΜ στα οποία υπήρχε ο κωδικός δέσμευσης, αλλά διέφυγε η εφαρμογή της επίπτωσης».

Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη το σύνολο των δικαιούχων για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη

Την ίδια στιγμή, η Αριστέα Βολιτάκη υποστήριξε πως εντοπίστηκε «ασυνήθιστα μεγάλη δήλωση ζώων την περίοδο ‘19 με ‘20», λέγοντας, αναφερόμενη στα περισσότερα από 7 εκατ. αιγοπρόβατα που δηλώθηκαν στην Κρήτη, πως «δεν έχει ελεγχθεί ακόμη το σύνολο το δικαιούχων».



Αναφερόμενη στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, η Αριστέα Βολιτάκη τόνισε πως είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα, και επομένως «ως κρίκος σαφώς έχουν μερίδιο ευθύνης ως προς την ποιότητα δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα». Η ίδια κατέθεσε πως «υπάρχουν διαχρονικά πιέσεις από διάφορα περιβάλλοντα» στον Οργανισμό.



Όσο για το περιβόητο ερμάριο, το οποίο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη, δεν παρέδιδε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η μάρτυρας κατέθεσε πως δεν υπήρχαν συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα των ελέγχων.

«Δεν θα αποφανθώ για το εάν υπάρχει σκάνδαλο»

Η Αριστέα Βολιτάκη ρωτήθηκε από σειρά βουλευτών για το εάν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας πως «εγώ δεν θα αποφανθώ για κάτι που εξετάζει η εξεταστική».



Ερωτηθείσα από τον Μακάριο Λαζαρίδη για το εάν ο «πράσινος» Μόσχος Κορασίδης άσκησε πιέσεις για πληρωμές χωρίς ελέγχους, η μάρτυρας κατέθεσε πως επισκέπτονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εκπρόσωπος της ΕΘΕΑΣ και πως μετέφερε τα παράπονα και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου για τις πληρωμές.

Πηγές ΝΔ: ΠΑΣΟΚ και Κορασίδης θα απολογηθούν

Πηγές της ΝΔ σχολιάζουν πως το ΠΑΣΟΚ, «εγκλωβισμένο στα πολιτικά του αδιέξοδα, ανακάλυψε «προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ».



«Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, που οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του προέδρου του κ. Νίκου Ανδρουλάκη εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο κ. Κορασίδης δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια συκοφάντησης από κανέναν», λένε οι «γαλάζιες» πηγές, επισημαίνοντας πως το ίδιο το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πριν λίγες ημέρες παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, δίνοντας συμβουλές σε δικηγορικό γραφείο.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον Κορασίδη

Είχε προηγηθεί το σχόλιο πηγών του ΠΑΣΟΚ που υποστήριζαν πως «κατέρρευσε η απελπισμένη προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ».



Την ίδια στιγμή, από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζεται πως η Αριστέα Βολιτάκη «παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή 4975 δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων και απέδωσε μάλιστα την πληρωμή στους στην χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν».