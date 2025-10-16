ΟΠΕΚΕΠΕ: Φοροδιαφυγή-«μαμούθ» σε 58 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων αγροτών - Τι εντόπισε η ΑΑΔΕ

Όργιο φοροδιαφυγής εντόπισαν τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ σε δεκάδες Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που αναλαμβάνουν, μέσω του ΟΣΔΕ, να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιολογητικά των αγροτών για τη χορήγηση κοινοτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, σε πολλές περιπτώσεις η φοροδιαφυγή αγγίζει το 100%, δηλαδή δεν εκδόθηκε ούτε μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι αγρότες, πληρώνοντας κατά μέσο όρο 13 ευρώ το άτομο.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το πόρισμα να «δείχνει» εμπλοκή και αρκετών ΚΥΔ σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ – Πού εντοπίστηκαν οι παραβάσεις

Εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε: Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Ηράκλειο, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξάνθη.

Τα αποτελέσματα προκαλούν σοκ:

45.200 αποδείξεις και τιμολόγια δεν εκδόθηκαν,

Η αποκρυβείσα ύλη ξεπερνά τα 3,2 εκατ. ευρώ,

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 414.000 ευρώ,

Και «λουκέτο δύο ημερών» μπήκε σε 42 ΚΥΔ.

Πού μπήκε 48ωρο «λουκέτο»

Ηράκλειο: 8 ΚΥΔ

Κιλκίς: 7 ΚΥΔ

Λάρισα: 4 ΚΥΔ

Τρίκαλα, Κεφαλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Δράμα: από 2 ΚΥΔ

Σάμος, Σπάρτη, Ζάκυνθος, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική, Κατερίνη: από 1 ΚΥΔ

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέους τριγμούς στον αγροτικό τομέα, καθώς πολλά από τα συγκεκριμένα ΚΥΔ φέρονται να συνδέονται και με το ευρύτερο σκάνδαλο των επιδοτήσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.