Πηγές ΝΔ: Νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις Τυχεροπούλου μετά από την σημερινή κατάθεση

Στην εν εξελίξει κατάθεση της Σταυρούλας Κουρμέντζα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής αναφέρονται πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας πως είναι αποκαλυπτική και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου σχετικά με τις πληρωμές δεσμευμένων λογαριασμών.



Οι «γαλάζιες» πηγές τονίζουν πως η μάρτυρας «αποκάλυψε την πληρωμή περισσότερων από 6.000 "δεσμευμένων" ΑΦΜ μεταξύ των οποίων και του περίφημου "Φραπέ" το 2023 με εντολή της Παρασκευής Τυχεροπούλου. To "παράδοξο" είναι ότι οι κωδικοί αυτοί αφού πληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023 και μετά από λίγες ημέρες δεσμεύθηκαν και πάλι!», όπως επισημαίνεται.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στοχοποίηση της Τυχεροπούλου

Στον αντίποδα, πηγές του ΠΑΣΟΚ έκαναν λόγο για «σιωπή» και «υπεκφυγές» της μάρτυρος, η οποία, όπως καταγγέλλεται, «αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε την έχει χαρακτηρίσει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα»».



Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως η Σταυρούλα Κουρμέντζα «έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις», ενώ κάνουν λόγο και για «στοχοποίηση» της Παρασκευής Τυχεροπούλου από την νυν διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων.