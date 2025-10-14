Ζερβός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουδέποτε εμπόδισα ελέγχους, καμία πολιτική παρέμβαση»

Τεταμένο το κλίμα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Ελευθέριος Ζερβός, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού (Ιανουάριος ‘24 - Ιανουάριος ‘25) επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όσον αφορά τους επίμαχους διαλόγους της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στους οποίους εμπλέκεται, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αναλύσει συνομιλίες που δεν γνωρίζει, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης.



«Κάνω χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης στο κομμάτι των διαλόγων. Ενδεχομένως θα κληθώ από το φυσικό δικαστή να καταθέσω. Για τους διαλόγους έχω δει μόνο αποσπάσματα, δεν έχω τη δικογραφία. Μιλούσα με εκατοντάδες παραγωγούς κάθε μέρα. Δεν μπορώ να παρέχω πληροφορία ή επεξήγηση σε διάλογο που δεν γνωρίζω», υποστήριξε ο μάρτυρας, προσθέτοντας πάντως πως «υπήρχε καθημερινή πίεση» και «ενδεχομένως ειπώθηκαν εκφράσεις που αποπροσανατολίζουν από την αλήθεια».

«Δεν εμπόδισα ελέγχους»

Πάντως, ο Ελευθέριος Ζερβός αρνήθηκε πως εμπόδισε τη διενέργεια ελέγχου στα Ζωνιανά, ερωτηθείς από τον Μακάριο Λαζαρίδη και άλλους βουλευτές για επίμαχη συνομιλία της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. «Δεν μπορούσα ούτε να επισπεύσω, ούτε να καθυστερήσω έλεγχο. Ουδέποτε διεκόπη ο έλεγχος, ο έλεγχος έγινε επί ημερών μας και υπήρξαν και ευρήματα. Ο έλεγχος στα Ζωνιανά έγινε. Τηρήσαμε τα νόμιμα. Ουδέποτε ανακόψαμε, ούτε επισπεύσαμε», κατέθεσε.



Όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ - στη βάση στιχομυθιών - για το εάν είχε επαφές με κρητικούς για ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά και για το εάν έδωσε συμβουλές σε συγγενικά πρόσωπα ώστε να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις, απάντησε: «Μιλούσα με τους πάντες. Και με Κρητικούς. Έστειλα αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν συμβούλευσα κανένα συγγενικό πρόσωπο. Για παράδειγμα, οι γονείς μου έχουν ελαιόδεντρα, έχουν κάνει αιτήσεις. Πήραν 5.000 ευρώ νόμιμα το ‘22, το ‘23 πήραν 2.925 ευρώ και το ‘24 πήραν 1250 ευρώ. Άρα δεν έδωσα συμβουλές…».

«Ουδεμία παρέμβαση από Αυγενάκη ή Τσιάρα»

«Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρέμβαση ούτε από Αυγενάκη ούτε από Τσιάρα. Κατηγορηματική είναι η απάντησή μου, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Ελευθέριος Ζερβός, απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος τον ρώτησε εάν υπήρξαν πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ.



«Δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάτι παράνομο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο ήμουν στον Οργανισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Μ. Αποστολάκη: «Τι είστε, broker;»

Διαβάζοντας επίμαχες συνομιλίες, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ρώτησε τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «τι είστε broker; Μεσάζοντας βοσκοτόπων; Πώς τα μοιράζετε έτσι τα βοσκοτόπια λες και είναι τσιφλίκια σας; Τι αλισβερίσι είναι αυτό, να μοιράζετε στρέμματα με Γρύλλους λες και είναι τσιφλίκια σας;».



Απαντώντας, ο Ελευθέριος Ζερβός ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους συγκεκριμένους διαλόγους, ωστόσο εφόσον αφορούν σε βοσκοτοπικά δικαιώματα, η μεταβίβαση βοσκοτόπων πρόκειται για νόμιμη διαδικασία.



Ερωτηθείς δε για τη σχέση του με τον Λευτέρη Αυγενάκη, εξήγησε πως αυτές είναι φιλικές - κοινωνικές, ενώ ανέφερε πως στο παρελθόν δραστηριοποιήθηκε με την ΟΝΝΕΔ. Αρνήθηκε πάντως πως «είχε αναλάβει το ρόλο “κομματάρχη”» του Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ υποστήριξε πως γνωρίζει την οικογένεια Ξυλούρη, όπως και τον Γρύλο Παπαδάκη.

Β. Κόκκαλης: Παρανόμως ασκεί το δικαίωμα της σιωπής

Η στάση του μάρτυρα όσον αφορά στις στιχομυθίες, προκάλεσε την αντίδραση του Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ, που κατήγγειλε πως εφόσον δεν έχει λάβει ιδιότητα κατηγορούμενου από δικαστική αρχή, παρανόμως ασκεί το δικαίωμα της σιωπής. «Δεν νοείται δικαίωμα α λα καρτ της σιωπής», ανέφερε ζητώντας να διακοπεί η συνεδρίαση, προκειμένου να χορηγηθούν οι συνομιλίες και «να τις θυμηθεί».



Μάλιστα, ο Βασίλης Κόκκαλης σχολίασε πως ο μάρτυρας «αυτοενοχοποιήθηκε» με τη στάση του, ζητώντας η κατάθεσή του να διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Μ. Λαζαρίδης: «Σόου χωρίς ουσία από την αντιπολίτευση»

Για «σόου χωρίς ουσία» που επιχειρείται από την αντιπολίτευση η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της πρωινής κατάθεσης Καπρέλη, έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί, να καταθέσει ο μάρτυρας», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ.