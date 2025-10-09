«Δεν είχαμε εντολή να σταματήσουν οι πληρωμές» - Οι αιχμές Ρέππα με φόντο την υπόθεση Σεμερτζίδου

Η κατάθεση στην εξεταστική της Αθανασίας Ρέππα, που υπήρξε για χρόνια διευθυντικό στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβριθε αιχμών στον Γρηγόρη Βάρρα, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το 2020 το θέμα της κατανομής των βοσκοτόπων.



Η Αθανασία Ρέππα «έδειξε» την ίδια ώρα τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού για την υπόθεση Σεμερτζίδου, δίχως ωστόσο να τον κατονομάζει.



Αναφερόμενος ειδικότερα στην πολύκροτη υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου, ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε την πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων: «Υπάρχει μια μηνυτήρια αναφορά εξονυχιστική για την υπόθεση Τρικάλων. Συνέχισαν να πληρώνονται;».



Η μάρτυρας υποστήριξε πως «όταν στέλνεται μια αναφορά, ενημερώνεται η διεύθυνση ή η υπηρεσία που είχε αναλάβει. Εάν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο, συνεχίζουν κανονικά οι πληρωμές. Δεν είχαμε κάποια εντολή από τον πρόεδρο προς αυτή τη κατεύθυνση. Στο παρελθόν υπήρχε. Προβλεπόταν ότι οι παραγωγοί που έχουν κάποια ποινική δίωξη, να μην χορηγείται η εξισωτική αποζημίωση».



«Τώρα δεν πληρώνονται;», επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μάρτυρα να απαντά: «ίσως έδωσε εντολή η διοίκηση».



«Να συνάγω ότι αυτή η περίπτωση συνέχισε να πληρώνεται;», ρώτησε εκ νέου ο βουλευτής και τότε η Αθανασία Ρέππα απάντησε: «ναι».