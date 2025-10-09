Διευθύντρια ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει σκάνδαλο ούτε κύκλωμα ανομίας -Ουδέποτε παρακώλυσα ελέγχους

«Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και υπάρχει ενδεχομένως απάτη», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η επί σειρά ετών διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, η οποία σήμερα είναι αποσπασμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

«Δεν είναι δόκιμος ο όρος σκάνδαλο, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις δεδομένων. Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε, υποστήριξε πως «δεν υπάρχουν κυκλώματα ανομίας» στον Οργανισμό και σχολίασε πως «παντού υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια».

Η μάρτυρας αρνήθηκε πως παρακώλυσε ελέγχους, καθώς απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ανέφερε: «Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων».

«Δεν αισθάνθηκα καμία πίεση. Δεν αισθάνθηκα να μου δίνεται αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον», υποστήριξε σε άλλο σημείο.

«Ασυνήθιστη» η παρέμβαση Κορασίδη

Ερωτηθείσα από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για το «εάν είναι φυσιολογικό ο Μόσχος Κορασίδης του ΠΑΣΟΚ να δίνει συμβουλές σε δικηγόρο για το πως θα χειριστεί υπόθεση 400.000 ευρώ», η μάρτυρας μίλησε για «ασυνήθιστη» κίνηση.

Η Αθανασία Ρέππα κατηγορείται για υπεξαίρεση εγγράφων, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

ΠΑΣΟΚ: Εάν είναι όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα;

«Η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια, εαν ήταν όλα καλά, πού οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την κυβέρνηση της ΝΔ;», διερωτώνται πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Στην «πράσινη» παράταξη εκτιμούν πως οι απαντήσεις της μάρτυρος επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος. «Οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας», όπως τονίζεται.