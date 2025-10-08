Αντεπίθεση Ανδρουλάκη: «Τίμια τα στελέχη μας - χρέος μου να απομακρύνω τον αρχιτέκτονα της παρακμής»

Το γάντι που του έριξε η ΝΔ, βάζοντας στο στόχαστρο τα «πράσινα» στελέχη Νίκο Μπουνάκη και Μόσχο Κορασίδη καταγγέλλοντας εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήκωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για «θίασο» της ΝΔ στην εξεταστική, εκτιμώντας πως ο τίτλος που της αρμόζει δεν είναι τελικά το «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Μπέκετ, όπως είχε εκτιμήσει προ εβδομάδας, αλλά ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο.



Καταγγέλλοντας στοχοποίηση «έντιμων» και «καθαρών ανθρώπων» με τη συνδρομή της «διαπλοκής», ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στο αίτημα του Μακάριου Λαζαρίδη για απομάκρυνση του στενού του συνεργάτη, λέγοντας πως «εμένα χρέος μου είναι να απομακρύνω από την κυβέρνηση τους απατεώνες και πάνω από όλα τον αρχιτέκτονα της εγχώριας παρακμής, τον επικίνδυνο και φαύλο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη!».



«Προσπαθείτε να λερώσετε τίμια στελέχη και να τα εξισώσετε με τους απατεώνες της ΝΔ που έφαγαν εκατ. ευρώ. Βάζετε τα μίντια να χτυπούν κάτω από την μέση και όταν εμείς απαντάμε, εσείς εξαφανίζεστε. Ο “Ρινόκερος”! Αυτό σας αξίζει. Να δείτε την παράσταση να πάρετε μαθήματα», υποστήριξε.

Η απάντηση στο σχόλιο των «γαλάζιων» πηγών

Σχολιάζοντας δε την αντίδραση «γαλάζιων» πηγών στην εξεταστική, ανέφερε ειρωνικά: «Πανηγυρίζατε για τις αποκαλύψεις εις βάρος σας, ενώ οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα είναι εναντίον σας! Τι προκάλεσε τον ενθουσιασμό σας; Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο Βορίδης εκτέλεσε την παραίτησή του κατ’ απαίτηση συμφερόντων. Κι εσείς ανοίγατε σαμπάνιες και πανηγυρίζατε;», όπως διερωτήθηκε.



Αναφερόμενος στην υπόθεση Ρούτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως κυβερνητικά στελέχη, έριξαν με τις δηλώσεις τους νερό στο μύλο της τοξικότητας, λέγοντας πως ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι «μας έδωσε μαθήματα ήθους, αγάπης και ανθρωπιάς. Η Δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του χωρίς να καθυστερήσει η δίκη όπως έλεγαν τα παπαγαλάκια της ΝΔ», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.