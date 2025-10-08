Πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ουδέποτε υπήρξε παρέμβαση από υπουργό για διευκολύνσεις ή αποδέσμευση ΑΦΜ»

«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερις υπουργούς. Κατηγορηματικά το λέω», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ο Πέτρος Τζαβέλλας, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο '19 έως 22.



Το πρώην στέλεχος του Οργανισμού, που υπήρξε υπεύθυνος για τους τεχνικούς ελέγχους, ερωτηθείς για το εάν υπέπεσε στην αντίληψή του η ύπαρξη κυκλωμάτων παράνομων επιδοτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως, απάντησε πως «δεν είχε υποπέσει κάτι συγκεκριμένο στην αντίληψη μου».



Ο ίδιος κατέθεσε πως δεν υπήρξε στημένη διαδικασία για τα πληροφοριακά ζητήματα, εν αντιθέσει με όσα υποστήριξε χθες ο Γρηγόρης Βάρρας, ενώ περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως «ήταν καρκίνωμα το ότι δεν είχαμε τόσα χρόνια Κτηματολόγιο».



Ακολουθεί η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 03.2021 έως 20.7.2022) Ζήνωνα Βαλμά.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτική αμνησία - Καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα

«Επιλεκτική αμνησία» καταλόγισαν στον Πέτρο Τζαβέλλα πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως ο μάρτυρας «απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται», καθώς «δεν απάντησε σε τίποτα».



Όπως υποστηρίζουν οι «πράσινες» πηγές: «Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε. Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».



Οι ίδιες πηγές κατήγγειλαν πως ο μάρτυρας «δεν θυμόταν» τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ούτε την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

«Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο "δεν γνωρίζω - δεν θυμάμαι", συνεχίζεται», υποστηρίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, «δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».



Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος, ο Πέτρος Τζαβέλλας «δήλωσε άγνοια σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του τεχνικού συμβούλου, από την «επιλογή» των διοικήσεων μέχρι τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ενώ «παριστάνει πώς έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κας Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».