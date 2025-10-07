Βορίδης κατά Βάρρα: «Αν επιθυμούσε την ειλικρίνεια, θα έλεγε τον πραγματικό λόγο της παραίτησης»

Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, εξαπέλυσε ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, με αφορμή την κατάθεση του κ. Βάρρα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αποπομπής του κ. Βάρρα κατ' απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς.

«Σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο», σχολίασε ο κ. Βορίδης σε ανάρτησή του.

«Δεν θυμάται τον πραγματικό λόγο;»

Ο πρώην Υπουργός αντεπιτίθεται, τονίζοντας ότι ο κ. Βάρρας αποκρύπτει τον αληθινό λόγο της απομάκρυνσής του.

«Αν ο κ. Βάρρας πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα;», διερωτάται ο κ. Βορίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας από τους φορείς που επικαλείται ο κ. Βάρρας δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Η «λογική αντίφαση» για τις «παρανομίες»

Σχετικά με τις αιχμές του κ. Βάρρα για «παρανομίες», ο κ. Βορίδης ζητά διευκρινίσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αναφορές του κ. Βάρρα είναι αβάσιμες:

«Ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει;»

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε τη «λογική αντίφαση» του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ομολόγησε ότι εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. «Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει», τόνισε.

Απάντηση δόθηκε και στο επιχείρημα περί "παράβασης καθήκοντος" λόγω εποπτείας των προκηρύξεων: «Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει».

Τι συνέβη με τα 466 εκατ. ευρώ

Τέλος, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε την υπόθεση των «χαμένων» 466 εκατομμυρίων ευρώ, εξηγώντας ότι πρόκειται για ποσά που προέκυψαν από την ακύρωση προστίμων εις βάρος της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μετά από συμψηφισμούς, απέμειναν 170 εκατ. ευρώ, τα οποία «κατατέθηκαν στον κρατικό λογαριασμό προς όφελος των φορολογουμένων».

Ο κ. Βορίδης έκλεισε την απάντησή του δηλώνοντας ότι «η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να δικαιολογήσει την απομάκρυνσή του», ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.