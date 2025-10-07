Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα, αρνήθηκε να δεχθεί ερωτήσεις - Αιχμές για Βορίδη

Εν μέσω ακραίας έντασης συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα να καταθέτει γραπτό υπόμνημα, αμέσως μετά από την εισαγωγική του τοποθέτηση, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να δεχθεί τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, προκαλώντας την οξεία αντίδραση των κομμάτων που κατήγγειλαν πως η όλη διαδικασία τινάζεται στον αέρα.

«Η εξεταστική μας είναι εισαγγελικό ανακριτικό όργανο. Εδώ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχετε υποχρέωση να καταθέσετε. Επικαλείστε κάποιον νομικό λόγο;» τον ρώτησε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος.

«Είναι όλα γραμμένα στο υπόμνημα. Απαντώνται όλα ρητά και κατηγορηματικά. Απαντώ και στην ομιλία του Μάκη Βορίδη στη Βουλή, ο οποίος αναφέρθηκε σε εμένα», απάντησε ο μάρτυρας, υποστηρίζοντας πως κατά τον Κανονισμό, η εξεταστική επιτροπή έχει δικαίωμα γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, επομένως δύναται «η κατάθεσή του να είναι γραπτή».

«Θα θέλαμε να δεχθεί ερωτήσεις από τους βουλευτές ο μάρτυρας. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να αλλάξει την άποψή του. Δεν μπορεί κανείς να του την υποβάλει», υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Δεν έχετε έρεισμα να αρνηθείτε τις ερωτήσεις μας, δείχνει έλλειψη σεβασμού, αδικείτε τον εαυτό σας», υποστήριξε η Μιλένα Αποστολάκη. «Μας είπατε πως δεν έχει ιδέα ο πρωθυπουργός. Με την ευρεία έννοια είστε υπάλληλός του, είστε αποσπασμένος από το 2020 με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εξηγήσεις για όσα είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

«Είναι προσβλητική και μη νόμιμη η συμπεριφορά σας. Ο μάρτυρας εργάζεται στο γραφείο του πρωθυπουργού, εάν αποχωρήσει, αυτό σημαίνει πως δεν θέλει ο πρωθυπουργός να καταθέσει», υποστήριξε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας πως ο Γρηγόρης Βάρρας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμα και για απείθεια.

«Αμφισβητείται η αξιοπιστία του μάρτυρα» σημείωσε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ενώ για δυνητικές «ποινικές επιπτώσεις» μίλησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ανεξάρτητος Αλέξανδρος Αυλωνίτης δε ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

«Δεν ενημέρωσα τον πρωθυπουργό» - Νέες αιχμές στον Βορίδη

Νωρίτερα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Γρηγόρης Βάρρας άφησε νέες αιχμές στον Μάκη Βορίδη. Κατέθεσε ωστόσο πως δεν είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τη διαφωνία του με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν είχαμε κόντρα με τον Βορίδη. Ήταν... βελούδινο το διαζύγιο, χαμογελάσαμε και φύγαμε. Ποτέ, ακόμη και τα θέματα πιθανής διαφωνίας μου με τον Βορίδη, δεν τα ανέφερα στον πρωθυπουργό. Ούτε στην προηγούμενη θέση μου ούτε στη θέση που κατέχω στα παρούσα χρόνια, το έπραξα. Αυτό έχει προστατέψει κι εμένα και τον πρωθυπουργό», υποστήριξε.

Είχαν προηγηθεί ωστόσο τα νέα «καρφιά» στον Μάκη Βορίδη, καθώς ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε πως παρενέβη στο διαγωνισμό για τον τεχνικό σύμβουλο, ζητώντας διορθώσεις.

«Απαγορεύεται η όποια παρέμβαση σε αγωνιστική διαδικασία. Πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Είναι παρέμβαση ή δεν είναι; Για ό,τι λέω έχω έγγραφα και στοιχεία. Υπάρχει αλληλογραφία, στην οποία φαίνεται ο εξουσιαστικός και παρεμβατικός χαρακτήρας», κατέθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε πως δέχτηκε «πόλεμο λάσπης και δολοφονία χαρακτήρα» και πως υπέβαλε την παραίτησή του «κατόπιν πιέσεων από τον διευθυντή του Μάκη Βορίδη κύριο Αθανασά».

Διακοπή λόγω της άρνησης Βάρρα να εξεταστεί

Για μια ώρα διέκοψε τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, συνιστώντας στον μάρτυρα Γρηγόρη Βάρρα να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει», ξεκαθαρίζοντας πως η επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Ο «γαλάζιος» πρόεδρος γνωστοποίησε στον Γρηγόρη Βάρρα τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από την άρνησή του να καταθέσει, διαβάζοντάς του το σχετικό απόσπασμα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

«Είχαμε αυτές τις ημέρες την έλευση της κυρίας Κοβέσι η οποία έκανε δηλώσεις. Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι και η ενόχληση κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ να προστατεύσω. Εμένα», απάντησε ο μάρτυρας.

«Σας απειλούν;» τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη. «Όχι, κανένας», απάντησε εκείνος. «Τότε τι είναι αυτά που λέτε;», επέμεινε εκείνη.

Αυτή την ώρα, η συνεδρίαση έχει διακοπεί. «Τον αφήνουμε μια ώρα να σκεφτεί. Μετά θα αποφασίσουμε συλλογικά τι θα πράξουμε», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής μιλώντας σε δημοσιογράφους.