Κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον απόηχο της εμπλοκής Μπουνάκη

Η φερόμενη εμπλοκή του «πράσινου» στελέχους Νίκου Μπουνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ο κατάλογος των μαρτύρων, με αιχμή την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, άναψαν ξανά το φιτίλι της έντασης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε πως «εγώ τους είχα προειδοποιήσει πως θα βρεθούν προ εκπλήξεων και τότε με ειρωνεύονταν. Τώρα ήρθε η ώρα να απολογηθούν! Ξεπερνά κάθε φαντασία η δημόσια ομολογία του Νίκου Μπουνάκη ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα», υποστήριξε και επισήμανε πως την ώρα που το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει κυβερνητικά σκάνδαλα, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα εκμεταλλεύονταν δημόσια γη προκειμένου να παίρνει επιδοτήσεις.

«Να κληθεί ο Μπουνάκης»

Ο ίδιος επικαλέστηκε μάλιστα τις δημόσιες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων για την υπόθεση. Ζήτησε σε κάθε περίπτωση την κλήση του Νίκου Μπουνάκη στην εξεταστική και σειράς άλλων εμπλεκόμενων κατά τον ίδιο στελεχών (Αντωνόπουλο, Σαρρή, Κυριακάκη κα).

«Τις προειδοποιήσεις εν είδει χωροφύλακα της μετεμφυλιακής περιόδου να τις κρατήσει για το κόμμα του ο κύριος Λαζαρίδης. Τους τις επιστρέφουμε, είναι απαράδεκτες οι προειδοποιήσεις στο ΠΑΣΟΚ», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη, εξηγώντας πως ο Νίκος Μπουνάκης βρίσκεται στη διάθεση της εξεταστικής.

Για «προπαγανδιστικές τακτικές» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα εξάλλου, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ είχε καταλογίσει στην κυβέρνηση «προπαγανδιστικές πρακτικές», ζητώντας την άμεση κλήτευση των κρίσιμων, όπως ανέφερε, μαρτύρων, μεταξύ άλλων, τους επικεφαλής των κρίσιμων ΚΥΔ της χώρας, προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά.

Την ίδια στιγμή, εστία έντασης πυροδότησε και η λίστα μαρτύρων, με την αντιπολίτευση να ζητά την επικαιροποίησή της με άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Προφανώς θα κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. Τελεία. Παράγραφος», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, αναφερόμενος και στο σημείωμα Βάρρα που διαβιβάστηκε χθες στην εξεταστική, το οποίο όπως είπε, «αποδεικνύεται πως είναι καθαρά ένα ενημερωτικό σημείωμα τεχνικής φύσεως. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας.