Ένταση σε κυβερνητική εκδήλωση στη Βοιωτία: Αγρότες πέταξαν μπουκάλια και περικύκλωσαν τον Τσιάρα

Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο διοικητήριο της Λιβαδειάς όπου είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για το τοπικό σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας και στην οποία είχε προσκληθεί πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο.

Δείτε βίντεο μέσα από το διοικητήριο της Λιβαδειάς

Ένταση στη Λιβαδειά μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών κατά την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. pic.twitter.com/nEHD8dxbWv — Flash.gr (@flashgrofficial) October 7, 2025

Αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο κινήθηκαν προς το χώρο του διοικητηρίου προκειμένου να μπουν στον χώρο για να φτάσουν μέχρι τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ο οποίος προσερχόμενος στην εκδήλωση έγινε δέκτης αποδοκιμασιών ενώ κάποιοι του πέταξαν μπουκάλια.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσουν τους αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην πόρτα και προσπαθούσαν να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό.

Αγρότες προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν στο διοικητήριο της Λιβαδειάς.

Μέσα στην αίθουσα βρέθηκαν ωστόσο κάποιοι αγρότες οι οποίοι περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα για τον κίνδυνο να χαθούν οι επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και η εκδήλωση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση.