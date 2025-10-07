Ένταση σε κυβερνητική εκδήλωση στη Βοιωτία: Αγρότες πέταξαν μπουκάλια και περικύκλωσαν τον Τσιάρα
Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσουν τους αγρότες που επιχείρησαν να μπουν μαζικά μέσα στο διοικητήριο της Λιβαδειάς.
Μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο διοικητήριο της Λιβαδειάς όπου είχε προγραμματιστεί εκδήλωση για το τοπικό σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας και στην οποία είχε προσκληθεί πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο.
Δείτε βίντεο μέσα από το διοικητήριο της Λιβαδειάς
Αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο κινήθηκαν προς το χώρο του διοικητηρίου προκειμένου να μπουν στον χώρο για να φτάσουν μέχρι τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ο οποίος προσερχόμενος στην εκδήλωση έγινε δέκτης αποδοκιμασιών ενώ κάποιοι του πέταξαν μπουκάλια.
Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσουν τους αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην πόρτα και προσπαθούσαν να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό.
Μέσα στην αίθουσα βρέθηκαν ωστόσο κάποιοι αγρότες οι οποίοι περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα για τον κίνδυνο να χαθούν οι επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν και η εκδήλωση ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση.