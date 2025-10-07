Βορίδης για παραίτηση Τσίπρα: Δεν μας τρομάζει, έχει ηττηθεί δύο φορές

Στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, υπογραμμίζοντας ότι «είναι κομμάτι εσωτερικό της αριστεράς. Δεν διαμορφώνει κυβερνητική προοπτική».

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Βορίδης σχολίασε το αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι το αντίπαλο δέος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Επειδή είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί, δεν μας τρομάζει κιόλας. Είναι κάτι που το έχουμε ζήσει, το έχουμε περάσει και το έχουμε νικήσει».

Παράλληλα, τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας πατάει σε μια δεδομένη αποτυχία. Δηλαδή λέει «απέτυχα εγώ και πήρα 17%» γιατί έτσι έφυγε με το 17%, έχει ηττηθεί δύο φορές. Λέει «εγώ ηττήθηκα, έφυγα και σας άφησα να δω τι θα κάνετε. Και εκείνο το οποίο κάνατε είναι ότι είστε ο ένας στο 5%, ο άλλος στο 4%, ο άλλος στο 1%» και άρα «εδώ να μαζευτούμε ξανά όχι με εσάς με κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου και δεν το έχω παρουσιάσει για να ξανακάνουμε αυτή την αναμέτρηση»».

«Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα, αυτές οι συγκεκριμένες ιδέες δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία», συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Αναφερόμενος στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Βορίδης δήλωσε: «Το πρόβλημα κατά τη γνώμη του (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) είναι η εσωτερική αναδιάταξη του χώρου. Μέχρι πρότινος ήταν αυτός που είχε την ευθύνη αυτού του χώρου, εκείνος ο οποίος ηγείτο σε μια εποχή που δεν υπήρχε ο κατακερματισμός και είχε πάρει 17%».