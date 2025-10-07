Σε κατάσταση συναγερμού το ΠΑΣΟΚ λόγω Τσίπρα: Tι αποφάσισε ο Ανδρουλάκης

Τα αντανακλαστικά του όλου ΠΑΣΟΚ ενεργοποιεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής και η έμμεση προαναγγελία ίδρυσης κόμματος. Σε πρώτη φάση οι αντιδράσεις από διαφορετικές εσωκομματικές πτέρυγες εκπέμπουν συσπείρωση και μια κοινή βούληση να αποκρουστούν οι πιέσεις που δημιουργούνται.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με εκτιμήσεις προς το flash.gr στελεχών που συνομιλούν με την ηγεσία, μια σειρά από ζητήματα που καθυστερούσαν ή χρόνιζαν, όπως οι αποφάσεις για το συνέδριο και μια καλύτερη λειτουργία των οργάνων, είναι τώρα πολύ πιθανό να επιταχυνθούν υπό το βάρος των εξελίξεων που φέρνει η κίνηση Τσίπρα.

«Ο πολιτικός χρόνος τρέχει πλέον γρηγορότερα και προκειμένου να μην μείνουμε πίσω, πρέπει κι εμείς να συντονίσουμε καταλλήλως τα δικά μας ρολόγια», τόνιζαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές, εκφράζοντας την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δημιουργεί περισσότερα πολιτικά γεγονότα και να βρίσκεται διαρκώς τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από τον πρώην πρωθυπουργό... Άλλωστε, κακά τα ψέματα, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας να έχουν ως στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως μεταξύ τους ο ανταγωνισμός θα είναι αδυσώπητος και κανείς εκ των δύο δεν θα θελήσει να δει την πλάτη του αντιπάλου του στις εκλογές. Διότι πολύ απλά σε αυτή την περίπτωση, το πολιτικό μέλλον είτε του ενός είτε του άλλου θα είναι δυσοίωνο.

Ανδρουλάκης: «Τυχοδιωκτικές συμπεριφορές»

Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως ουδείς εξεπλάγη από τις χθεσινές ανακοινώσεις, αφού σχεδόν άπαντες θεωρούσαν την εξέλιξη δρομολογημένη. Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη του επίσημη αντίδραση χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για τον κ. Τσίπρα, δείχνοντας τις διαθέσεις του για το πως θα τον αντιμετωπίσει: Επιθετικά και ως αντίπαλο...

Υιοθετώντας την εκδοχή των μεθοδευμένων ενεργειών, δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του». Και προσπαθώντας να δείξει ότι μόνο ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να τα καταφέρουν απέναντι στην κυβέρνηση, κατέταξε την απόπειρα του κ. Τσίπρα στην κατηγορία των «τυχοδιωκτικών συμπεριφορών» και των «παρασκηνιακών διαδικασιών», διαχωρίζοντας την ίδια ώρα από τις ενέργειες αυτές τη «γνήσια» -όπως είπε- «αγωνία του προοδευτικού κόσμου» για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Με παραλλαγές και διαβαθμίσεις στη φρασεολογία, αλλά το ίδιο μήνυμα που βάζει απέναντι τον πρώην πρωθυπουργό, τοποθετήθηκαν χθες αρκετά κορυφαία στελέχη. Από τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου μέχρι τον Παναγιώτη Δουδωνή, τη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Χάρη Καστανίδη.

Η στόχευση του ΠΑΣΟΚ

Σε κάθε περίπτωση, στην αξιωματική αντιπολίτευση -θέλοντας και μη- θα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο και στις κινήσεις Τσίπρα και όποτε κρίνουν ότι χρειάζεται θα αφήνουν αιχμές, θα εξαπολύουν πυρά και θα επισημαίνουν αντιφάσεις και αδυναμίες.

Παρ’ όλα αυτά η γραμμή τους θα μείνει προσανατολισμένη στην επιχειρηματολογία που θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι η μοναδική δυνητική απειλή για τη ΝΔ και ο στόχος της επικράτησης «έστω και με μία ψήφο» την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή, μονόδρομος. Γι’ αυτό και θα καλούν σε συσπείρωση δυνάμεων γύρω τους, αφήνοντας ανοιχτό και αδιευκρίνιστο το ενδεχόμενο μελλοντικών κυβερνητικών συμπράξεων αλλά στη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εξαιρώντας εκ των προτέρων τη ΝΔ...