Made in USA το νέο κόμμα Τσίπρα: H οργανωτική δομή με «εκλογική λίστα» και ποιους θέλει

Πάνω σε μια εντελώς διαφορετική δομή, η οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτα την παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης των ελληνικών κομμάτων από τη Μεταπολίτευση ως και σήμερα, αναμένεται να στηθεί το «κόμμα Τσίπρα», στην περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός λάβει, εν τέλει, την απόφαση να προχωρήσει σε πολιτική κίνηση.



Μάλιστα, πρόσωπα από τον στενό περίγυρο του Αλέξη Τσίπρα, περιγράφουν το πρώτο εγχείρημα περισσότερο ως μια «εκλογική λίστα», η οποία θα προσπαθήσει να αποκτήσει γερά «θεμέλια» στην ελληνική κοινωνία στη συνέχεια.



Ιδέες από τις ΗΠΑ



Την άνοιξη του 2025, ο κ.Τσίπρας πέρασε έναν, περίπου, μήνα στο φημισμένο πανεπιστήμιο του Harvard. Εκεί, αλλά και στο περιθώριο των διαλέξεων τις οποίες πραγματοποίησε, είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με την ακαδημαϊκή και πολιτική «ελίτ» της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ.



Πέραν των θεωρητικών συζητήσεων, αλλά και των πραγματικών ζητημάτων που καλούνται να διαχειριστούν οι προοδευτικές δυνάμεις και στις δύο όχθες του Ατλαντικού, εν μέσω αρνητικότατου συσχετισμού δύναμης, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να μελετήσει και τον εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής οργάνωσης.



Εκλογική λίστα, όχι κόμμα



Η αλήθεια είναι πωςο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαντλήσει την τετραετία, η «κλεψύδρα» μετράει ήδη αντίστροφα. Με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχει λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το εάν και πως θα κινηθεί, τότε τα περιθώρια στενεύουν κι άλλο.



Επομένως, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και ευέλικτα. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, η προοπτική ενός κόμματος με τη δομή «νέου τύπου» που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οργανωτικά τα ελληνικά κόμματα από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν μοιάζει ιδιαιτέρως θελκτική.



Μάλιστα, τα ίδια πρόσωπα αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση, προκρίνεται η κατάρτιση μιας εκλογικής λίστας, στην οποία θα συμμετέχουν και στελέχη που προέρχονται από την παραδοσιακή Αριστερά και συνυπήρξαν μαζί του τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, θα «χωράει» και στελέχη της ευρύτερης Κεντροαριστεράς και φυσικά πολλοί νέοι άνθρωποι, που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αγορά και τον κόσμο της εργασίας.



Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου, που ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. pic.twitter.com/uYIyy9E6II — Flash.gr (@flashgrofficial) October 6, 2025

Με οδηγό της «Πυξίδα»



Τις προγραμματικές θέσεις ανά ζήτημα, θα τις επεξεργαστούν κατά βάση τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Αυτές, όμως, θα εμπλουτίζονται καθημερινά από τις επαφές που θα γίνουν με κοινωνικού και παραγωγικούς φορείς. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι στόχος του είναι το να αφουγκραστεί την κοινωνία.



Ωστόσο, βασικό ιδεολογικό και πολιτικό «Ευαγγέλιο» θα αποτελέσουν η «Πυξίδα» που έχει ήδη παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός για τη χώρα, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, αλλά και ο «Νέος Πατριωτισμός» στον οποίο αναφέρεται διαρκώς.