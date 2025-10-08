Ο Αλέξης στα βήματα του Γιώργου

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από το κόμμα με το οποίο κατάφερε να γίνει ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς τον πρόλαβε πριν από λίγα χρόνια ο Γιώργος Παπανδρέου. Ίδρυσε το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μπει στην βουλή και επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ.

Ιστορικά δεν είναι η μόνη ομοιότητα που έχουν. Μην ξεχνάμε πως και οι δύο ήταν μνημονιακοί πρωθυπουργοί. Ο Γιώργος Παπανδρέου άνοιξε την πόρτα στο ΔΝΤ και ο Αλέξης Τσίπρας μας έχωσε ακόμη ποιο βαθιά στην κρίση υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο.

Κοινός παρονομαστής της ανάγκης τους να επιστρέψουν στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν ο τρόπος που έφυγαν από την εξουσία αλλά και ουσιαστικά η διάλυση των κομμάτων τους. Τον Γιώργο Παπανδρέου τον απομάκρυναν οι ίδιοι οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά από το 42% να πέφτουν στα μονοψήφια. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χάσει καμιά δεκαριά φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διασπαστεί ήδη τρεις φορές.

Τους «έκαψαν» τα δημοψηφίσματα

Ένα ακόμη κοινό ιστορικό γεγονός είναι τα δημοψηφίσματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου ποτέ δεν το κατάφερε να το πράξει και ουσιαστικά του στοίχισε την απομάκρυνση του από την εξουσία ενώ ο Αλέξης Τσίπρας που το έπραξε θα τον στοιχειώνει για πάντα το γεγονός ότι με την στάση άλλαξε την βούληση του ελληνικού λαού.

Το σημαντικότερο κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως και οι δύο «πνιγόντουσαν» μέσα στα ίδια τους τα κόμματα. Ένιωθαν καταπιεσμένοι και εγκλωβισμένοι κυρίως λόγω των εσωκομματικών ρήξεων που ήθελαν να κάνουν αλλά δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν. Πόσες φορές άλλωστε είχαμε ακούσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα απομάκρυνε τον Παύλο Πολάκη και τελικά εκείνος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώην πρωθυπουργός. Ανάλογες περιπτώσεις υπήρξαν και κατά περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου.

Παράλληλα και οι δύο ήθελαν να περάσουν το πολιτικό τους στίγμα, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ερχόταν σε αντίθεση με εκείνο που είχαν γαλουχηθεί τα στελέχη τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήθελε να στρίψει το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά καθώς ο προκάτοχος του Κώστας Σημίτης είχε δώσει κατεύθυνση προς τον παραδοσιακό χώρο του κέντρου. Από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας μετά τα όσα έγιναν με τα μνημόνια, μαζεύτηκε και από υπέρμαχος της αριστεράς θέλησε να ακολουθήσει κεντροαριστερή ρότα.

Παρά το γεγονός πως απέχουν ηλικιακά δύο δεκαετίες, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας τελευταία έχουν και ταυτόσημες απόψεις στα εθνικά θέματα αλλά και στη διεθνή οικονομία. Άλλωστε δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκαν και συνομίλησαν στο Στρασβούργο ως μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.