Το «καυτό» καλοκαίρι του 2024: Η πρώτη φορά που ο Τσίπρας σκέφτηκε την παραίτηση

Στην Κουμουνδούρου θέλουν να «διαγράψουν» από το μυαλό τους την περίοδο που στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.



Όμως, οι «μυημένοι» στα «συριζαίικα μυστήρια» γνωρίζουν πολύ καλά ότι τότε μπήκε για πρώτη φορά στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, η σκέψη της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα. Για την ακρίβεια, στα τέλη Ιουνίου του 2024, όταν και ο Κασσελάκης εξαπέλυσε τον «πόλεμο λάσπης», με τα δήθεν «μαύρα ταμεία» που υπήρχαν στο κόμμα την εποχή που στην ηγεσία του βρίσκονταν ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκονταν στην ηγεσία του κόμματος.

Από ότι έμαθα, ο Αλέξης ήταν έξαλλος με τον διάδοχο του. Και έτοιμος να τα «βροντήξει» όλα, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το κόμμα του. Τον σταμάτησαν τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη είχαν συστήσει την ομάδα των «87», η οποία κατάφερε να γίνει πλειοψηφία και να «ανατρέψει» τον Κασσελάκη.

«Έχουμε μάχη μπροστά μας και δεν υπάρχει περιθώριο για παραιτήσεις», ήταν η κουβέντα που του είπαν, θεωρώντας ότι τυχόν παραίτηση του εκείνες τις ημέρες, θα αποδυνάμωνε το εγχείρημα τους. Τώρα, δε ξέρω βέβαια πόση σημασία έχει το γεγονός ότι ο Τσίπρας μέσα στα τόσα καλά που έχει κάνει για τούτον τον τόπο είναι και το γεγονός ότι έφερε το μεγάλο ταλέντο της πολιτικής στα πάτρια εδάφη για να ξεδιπλώσει τις πολύπλευρες αρετές του.