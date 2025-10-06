Απασφάλισε κατά Τσίπρα ο Αλαβάνος: Να γονατίσει μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσει «συγγνώμη»

Ο Αλέκος Αλαβάνος, ο πολιτικός που το 2008 παρέδωσε ουσιαστικά τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και, όπως παραδέχεται, το μετάνιωσε πικρά, άσκησε δριμεία κριτική στην πορεία του πρώην πρωθυπουργού και του κόμματος.

Σχολιάζοντας τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλαβάνος τόνισε σε συνέντευξή του στο Open ότι αυτή «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το Κέντρο». Εστίασε την κριτική του στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέφερε τα μνημονιακά προγράμματα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, κάτι που, κατά τη γνώμη του, «επιδείνωσε πάρα πολύ τις δυνατότητες της Ελλάδας να αντιδράσει απέναντι στην ΕΕ».

Αναφερόμενος σε σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος ήταν... αμείλικτος. Υποστήριξε ότι «άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη, ας πούμε, και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

Απέρριψε την παραίτηση του Τσίπρα από τη Βουλή ως «μεγάλη θυσία», υπογραμμίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι «έχουν αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση». Πρόσθεσε ότι, αντί να «παίζουν τώρα παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα», η ηγεσία που ενεπλάκη στα μνημόνια θα έπρεπε να ζητήσει «συγγνώμη από το λαό και συγγνώμη από την πατρίδα τους».

Κλείνοντας, ο κ. Αλαβάνος έθεσε το ερώτημα αν «έχει παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ δήλωσε απερίφραστα ότι δεν καλύπτεται από την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου. Η συνολική του εκτίμηση για τη χώρα ήταν απαισιόδοξη: «Η Ελλάδα είναι μία χώρα σε στασιμότητα».