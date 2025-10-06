Κώστας Ζαχαριάδης: «Η παραίτηση Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα» – H δέσμευση για τον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μίλησε στο Action 24, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας για το κόμμα και την κεντροαριστερά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναγνώρισε πως η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί μια απόφαση που «αλλάζει τα δεδομένα» στο πολιτικό σκηνικό, ενώ έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενότητα του χώρου, προτείνοντας συγκεκριμένες διαδικασίες συγκλίσεων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνισε τη στάση του κόμματος απέναντι στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση σύγκρουσης.

«Με τον Τσίπρα δεν είμαστε αντίπαλοι», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε τη λογική πώς θα μπλοκάρουμε τον άλλον». Ανέλυσε, επίσης, τη φύση της κίνησης του πρώην προέδρου. «Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κόμμα», αλλά «έκανε μια πολιτική κίνηση που διαχωρίζει τη θέση του από τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον, εκτιμώντας ότι «θα γίνει μια κίνηση συνθετική από τον Αλέξη και άλλα στελέχη, δεν βλέπω σύγκρουση».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης στάθηκε στον κίνδυνο του κατακερματισμού των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, αναφέροντας ότι «ο χώρος έχει υποφέρει από τις διασπάσεις και τον κατακερματισμό», γεγονός που καθιστά την ανάγκη για συσπείρωση επιτακτική.

«Στόχος πρέπει να είναι να πάμε προς την ενότητα», υπογράμμισε, τονίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει ένα θετικό ρυθμιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό» υποστήριξε. Αναγνώρισε ότι οι δημοσκοπήσεις μετά την παραίτηση Τσίπρα «μπαίνουν σε μια νέα στάθμη».

Παράλληλα, απέκλεισε οποιαδήποτε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία προόδου στον διάλογο, δηλώνοντας: «Δεν υπήρξε ούτε μια πρωτοβουλία στην κεντροαριστερά που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίθηκε».

Το Σχέδιο των συγκλίσεων: Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ

Προχωρώντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη συγκρότηση του ευρύτερου χώρου, ο κ. Ζαχαριάδης πρότεινε συγκεκριμένα βήματα συνεργασίας. «Πρέπει να δημιουργηθούν διαδικασίες συγκλίσεων, κοινή Κοινοβουλευτική ομάδα με τη Νέα Αριστερά και διάλογο με το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε. Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε προσωπική δέσμευση για τη δική του πορεία, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα σε οποιαδήποτε νέα κίνηση. «Θα πολεμήσω με το κόμμα και τον πρόεδρο που είμαι σήμερα», κατέληξε, σφραγίζοντας την παραμονή του στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ.