Γαβριήλ Σακελλαρίδης για παραίτηση Τσίπρα: «Δεν πέσαμε από τα σύννεφα - Θετική κίνηση»

Ως «θετική κίνηση» χαρακτήρισε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο κ. Σακελλαρίδης δήλωσε ότι «δεν μου έκανε πολλή εντύπωση. Όταν το άκουγα ως πληροφορία μου ήταν κάτι που δεν μου φαινόταν παράλογο με βάση την ως τώρα κινητικότητα του Αλέξη ή την μη κινητικότητα στο Κοινοβούλιο. Δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά είχε επιλέξει μια στάση αποστασιοποίησης. Είναι προφανώς ένα σημαντικό γεγονός, ένας άνθρωπος σαν τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πέσαμε κι από τα σύννεφα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η παραίτηση ήταν «μια καλή κίνηση για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αρχίσει να κινείται κάτι. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη, δεν σημαίνει ότι συντάσσομαι πολιτικά με το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα, όμως αυτή τη στιγμή το θεωρώ υγιές αυτό που έγινε». Μάλιστα τόνισε ότι μετά την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, είναι ευκαιρία να ανοίξουν τα χαρτιά όλων.

«Θολό» το πολιτικό στίγμα του Αλέξη Τσίπρα

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας ότι το στίγμα που άφησε ήταν περισσότερο κεντρώο «απομακρυσμένο από την Αριστερά». «Στη Σορβόννη είχε άλλο στίγμα και στη δήλωσή του χθες είχε πάλι διαφορετικό στίγμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό», συμπλήρωσε.

Για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι «χρειάζονται καθαρές θέσεις και τοποθετήσεις από την πλευρά της Αριστεράς, χρειάζεται καθαρό ιδεολογικό πολιτικό στίγμα».

Για την επόμενη ημέρα της Νέας Αριστεράς

Επιπλέον, μίλησε και για την επόμενη μέρα της Νέας Αριστεράς επισημαίνοντας ότι «αυτό που λείπει σήμερα είναι να δοθούν απαντήσεις στην απαξίωση της πολιτικής και στην απαξίωση της Αριστεράς. Για να ξεπεράσεις αυτή την απαξίωση δεν αρκεί να κάνεις επανασυγκολλήσεις και πολιτική αριθμητική και προσθέσεις απαξιωμένων πρωτοβουλιών και υλικών. Για εμένα, να συζητάμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, αυτοί που ήμασταν κάποτε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα».

Εκτίμησε δε ότι από την κοινωνία δεν λείπει κάτι από τα παλιά. «Αλλιώς θα το είχε προτιμήσει σε καλύτερες και ευνοϊκότερες συνθήκες γι’ αυτό που ήταν παλιό» πρόσθεσε. Ως οδοδείκτη έθεσε τις καινοτόμες προτάσεις, την επανασύνδεση με την κοινωνία και «μέσα από αυτό την ανασύνθεση της Αριστεράς που να μπορέσει να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία».