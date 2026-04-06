Κίνηση: Χάος από νωρίς στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Ο Κηφισός καταγράφει για ακόμη μία ημέρα έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου. Συγκεκριμένα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση, τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια ώρα, σημαντική επιβράδυνση παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου η ροή της κυκλοφορίας διεξάγεται με δυσκολία.

Αρκετά προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Μεσογείων. Σταδιακή επιβάρυνση εμφανίζει και το κέντρο της Αθήνας και τη Θηβών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας καθώς και στην έξοδο για Λαμία.