Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από τις πρώτες ώρες της Μεγάλης Τετάρτης στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Ακόμη μία ημέρα, ο Κηφισός βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής πίεσης, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου. Από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση, τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές και προκαλώντας καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Παράλληλα, αυξημένη είναι σταδιακά η κίνηση τόσο στη λεωφόρο Κηφισίας όσο και στη Μεσογείων, ενώ επιβαρυμένη εμφανίζεται και η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, εντείνοντας το ήδη βεβαρημένο σκηνικό.