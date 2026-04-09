Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι - Μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω εξόδου Πάσχα

Από σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Οι βασικές αρτηρίες παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Η κίνηση εκτείνεται από την περιοχή του Ρέντη έως και την Κηφισιά, με τα οχήματα σε ορισμένα σημεία να ακινητοποιούνται πλήρως εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητας.

Στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από το Αιγάλεω έως τον Σκαραμαγκά. Από εκεί και πέρα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια, κυρίως στη Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην έξοδο προς τον Κηφισό, καθώς και στις περιοχές του Γέρακα και του Αμαρουσίου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Αφιδνών, όπου οι εκδρομείς σχηματίζουν μεγάλες ουρές, καθώς εγκαταλείπουν την Αττική για τις πασχαλινές τους αποδράσεις.