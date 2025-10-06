«Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά…» - Τι κρύβεται πίσω από τη δήλωση Φάμελλου για Τσίπρα

Αμηχανία και προβληματισμό προκάλεσε στην Κουμουνδούρου η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον Αλέξη Τσίπρα, το πρωί της Δευτέρας.



Στην πρώτη του αντίδραση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να κρατάει ανοιχτή την «πόρτα» της συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό. Μια δεύτερη, όμως, ανάγνωση οδηγεί αρκετά στελέχη του κόμματος στην εκτίμηση ότι ο κ.Φάμελλος, θα επιχειρήσει την «περιχαράκωση», ακόμα και με νέα απόφαση των οργάνων, ώστε να δεσμεύσει μέσω αυτής τους βουλευτές και τα στελέχη του.



«Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά…»



Μετά την πρωινή «ψυχρολουσία», ο Σωκράτης Φάμελλος πραγματοποίησε σύσκεψη με τους κορυφαίους συνεργάτες του, έτσι ώστε να βρεθεί ο τρόπος που η Κουμουνδούρου θα αντιμετωπίσει την νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε.



Όπως φάνηκε εκ πρώτης όψεως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συγκρουστεί μετωπικά με τον ιστορικό ηγέτη της παράταξης. «Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (…) Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Δεν είναι, όμως, λίγα εκείνα τα στελέχη του κόμματος που σημειώνουν ότι πίσω από το «βελούδινο» διαζύγιο, ο κ.Φάμελλος επιλέγει διακριτικά να σταθεί απέναντι στον κ.Τσίπρα, επικαλούμενος τις αποφάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες και θεωρεί δεσμευτικές για όλα τα στελέχη του κόμματος.



«Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά. Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση», συμπλήρωσε στη συνέχεια.



Φαίνεται, πάντως, ότι οι «σκληροί» της Κουμουνδούρου, οι οποίοι είναι «κομμένοι» από τον κ.Τσίπρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες (Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου), επιχειρούν να πείσουν τον Σωκράτη Φάμελλο να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με τον πρώην πρωθυπουργό. Ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξουν νέες αποφάσεις των οργάνων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει νέες αποχωρήσεις στελεχών.