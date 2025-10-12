Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Local News Λευκάδα

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» τη Λευκάδα

Η δόνηση έγινε αισθητή Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.

Φωτ. αρχείου INTIME
Φωτ. αρχείου INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» λίγο πριν από τις 10 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.

CSEM/EMSC
CSEM/EMSC

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Local News Λευκάδα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader