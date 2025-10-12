Σεισμός 4,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» τη Λευκάδα

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στη Λευκάδα.



Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» λίγο πριν από τις 10 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.

CSEM/EMSC

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.