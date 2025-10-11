Χιλή: Σεισμός 7,8 μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ανταρκτικής - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής και τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής, ανακοίνωσε ο Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).



Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.



Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό.