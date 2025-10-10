Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Συναγερμός για τσουνάμι, συγκλονιστικά βίντεο

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους μεταξύ 7,5 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, κατά εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών (USGS) αντίστοιχα.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Νταβάο Οριένταλ, στο νησί Μιντανάο, και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για πρόκληση τσουνάμι.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό με μέγεθος 7,4 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 58 χιλιομέτρων.

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) προειδοποίησε πως είναι πιθανόν να χτυπηθούν από κύματα 1 - 3 μέτρων παράκτιες περιοχές σε απόσταση ως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της δόνησης. Η άρση της προειδοποίησης έγινε τρεις ώρες αργότερα.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα, στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Πολλαπλοί μετασεισμοί – μέχρι στιγμής ένας μεγέθους 5,9 και ένας 5,6 Ρίχτερ – έχουν πλήξει την ίδια περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών επτά επαρχιών καλούνται να εκκενώσουν και να πάνε σε υψηλότερο σημείο ή να μετακινηθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν, βάσει μιας τοπικής βάσης δεδομένων σεναρίων τσουνάμι, ότι «αναμένεται να υπάρξουν ύψη κυμάτων άνω του ενός μέτρου πάνω από τις κανονικές παλίρροιες και μπορεί να είναι υψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά».

Η Ινδονησία εξέδωσε τη δική της προειδοποίηση για τσουνάμι για το Βόρειο Σουλαουέζι και τις περιοχές της Παπούα, σύμφωνα με το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας σεισμός μεγέθους 7,0 βαθμών έπληξε την παράκτια πόλη Μπόγκο, στην επαρχία Σεμπού. Σκότωσε 74 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 500.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται κατά μήκος του Δακτυλίου της Φωτιάς, ενός τόξου σεισμικών ρηγμάτων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από τα μισά ηφαίστεια του κόσμου και δέχεται τακτικά ισχυρούς σεισμούς.

Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ, διέταξε την άμεση εκκένωση των παράκτιων περιοχών, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το νότιο τμήμα της χώρας την Παρασκευή. Οι τοπικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, καθώς εκφράζονται φόβοι για μετασεισμούς και ενδεχόμενα προβλήματα στις υποδομές.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να κινητοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», δήλωσε ο Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ.