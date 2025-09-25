Σεισμός 6,2 «ταρακούνησε» τη Βενεζουέλα - Κόπηκαν οι δρόμοι στα δυο στο Μένε Γκράντε

Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειοδυτικά της Βενεζουέλας την Τετάρτη 24/09, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της κοινότητας Μένε Γκράντε στην πολιτεία Ζούλια, περίπου 600 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας.



Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ισχυρή σεισμική δόνηση, ο οποίος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία, είχε βάθος 7,8 χιλιομέτρων.

Όπως αναφέρθηκε, οι πολίτες αρκετών περιοχών ένιωσαν τον σεισμό ενώ σημειώθηκε πως έγινε αισθητός ακόμη και στην Κολομβία. Πολλοί εκκένωσαν κτίρια περιοχές κοντά στα σύνορα.

Το Μένε Γκράντε βρίσκεται στην ανατολική ακτή της λίμνης Μαρακαΐμπο, μιας σημαντικής περιοχής για τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η Βενεζουέλα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η κρατική τηλεόραση δεν διέκοψε το πρόγραμμά της κατά τη διάρκεια ή μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος με επίκεντρο την επιστήμη με επικεφαλής τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Κατεστραμένα κτίρια

Πολίτες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κτίρια. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές οι δρόμοι σκίστηκαν στα δυο.

Πάντως, μέχρι στιγμής καμία από τις δυο χώρες δεν έχει αναφέρει τυχόν τραυματισμούς ή θανάτους.

Η στιγμή που χτυπάει ο «εγκέλαδος»

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα κάμερας σε κατάστημα κατέγραψε τη στιγμή που η ισχυρή σεισμική δόνηση «χτύπησε» το Μένε Γκράντε.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το ρεύμα κόπηκε απότομα ενώ υπήρξαν πτώσεις αποθεμάτων από τα ράφια.