Τρομερός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ακόμη ένας ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη χερσόνησο της Καμτσάτκα στη Ρωσία, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωμεσογειακού, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ήδη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία ανέφερε ότι η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πετροπαβόφσκ-Καμτσάτσκι, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.



Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι κυρίως για τις ακτές στην Αλάσκα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου η περιοχή είχε σειστεί από τα 8,8 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που έφτασε μέχρι την Ιαπωνία.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα απομακρυσμένα ύδατα του Ειρηνικού, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι στις γύρω παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες σεισμικής παρακολούθησης.



Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε περίπου 1.440 χιλιόμετρα από το Γιούζνο-Σαχαλίνσκ, την πρωτεύουσα του ρωσικού νησιού Σαχαλίνη. Η τοποθεσία του σεισμού στον απέραντο Ειρηνικό Ωκεανό τον τοποθετεί μακριά από μεγάλα κατοικημένα κέντρα, αν και οι αρχές εξέδωσαν προληπτικές προειδοποιήσεις για τσουνάμι μετά το σημαντικό σεισμικό συμβάν.



Οι σεισμοί μεγέθους 7,8 Ρίχτερ ταξινομούνται ως μεγάλα γεγονότα ικανά να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε μεγάλες περιοχές. Όταν τόσο ισχυροί κραδασμοί συμβαίνουν κάτω ή κοντά στον πυθμένα του ωκεανού, μπορούν να εκτοπίσουν τεράστιες ποσότητες νερού, δημιουργώντας ενδεχομένως καταστροφικά κύματα τσουνάμι που ταξιδεύουν στις ωκεάνιες λεκάνες με υψηλές ταχύτητες.

More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Η απομακρυσμένη τοποθεσία του σεισμού, που βρίσκεται στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, αποτελεί μέρος του γεωλογικά ενεργού «Δακτυλίου της Φωτιάς» -μιας ζώνης σε σχήμα πετάλου γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα.



Η νήσος Σαχαλίνη, το πλησιέστερο σημαντικό σημείο αναφοράς ξηράς που αναφέρθηκε, βρίσκεται ανάμεσα στη Θάλασσα του Οχότσκ και τη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Η αραιοκατοικημένη ρωσική περιοχή έχει βιώσει σημαντική σεισμική δραστηριότητα στο παρελθόν λόγω της θέσης της κατά μήκος ενεργών ρηγμάτων.



Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι εκδίδονται συνήθως ως προληπτικό μέτρο μετά από μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς, δίνοντας στις παράκτιες κοινότητες χρόνο να εκκενώσουν σε υψηλότερο έδαφος, εάν χρειαστεί. Τα κύματα που δημιουργούνται από τέτοια συμβάντα μπορεί να χρειαστούν ώρες για να φτάσουν σε απομακρυσμένες ακτές, παρέχοντας κρίσιμο χρόνο απόκρισης στις αρχές έκτακτης ανάγκης.

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ



Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα



Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς.

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.

Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.



Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.



Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.



Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.



Χρησιμοποιήστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.



Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΤΣΟΥΝΑΜΙ)



Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο