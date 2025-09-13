Ρωσία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την ανατολική ακτή της Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική ακτή στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας σήμερα, Σάββατο (13/9) σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ). Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι ενδέχεται να σχηματιστούν «επικίνδυνα» κύματα κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού. Η Ιαπωνία, η Χαβάη και άλλα νησιά του Ειρηνικού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κύματα ύψους μικρότερου των 30 εκατοστών, σύμφωνα με το κέντρο.

Προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό και από το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Μούσον, ομότιμο ερευνητή στο Βρετανικό Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, «η σεισμική ζώνη της Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης γύρω από το Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού, και η πλάκα του Ειρηνικού κινείται δυτικά περίπου 80 χιλιοστά τον χρόνο».

The Tsunami Warning Center of the Chinese Ministry of Natural Resources issued a tsunami information alert at 10:37 am on September 13, 2025: At 10:37 am Beijing time on September 13, 2025, a 7.1-magnitude earthquake struck the offshore area east of the Kamchatka Peninsula

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Ιουλίου σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε την Καμτσάτκα, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 73 χρόνια.

Ακολούθησαν κάποιοι μετασεισμοί 5,6 και 6,9 Ρίχτερ, αλλά και ένα μαζικό κύμα προειδοποίησης για τσουνάμι σε όλες σχεδόν τις χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό. Ιδιαίτερη ανησυχία επικράτησε στην Ιαπωνία, τη Χαβάη, τις ακτές της Καλιφόρνια αλλά και στα δυτικά παράλια της Νότιας Αμερικής. Ωστόσο, πέρα από κάποια παλλιρροϊκά φαινόμενα -όχι ιδιαίτερα μεγάλης έντασης- και μεγάλα κύματα, κανένα τεράστιο τσουνάμι δεν προκλήθηκε.