Τραγωδία στη Ρωσία: Έσπασε το καλώδιο τελεφερίκ - Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο ψηλότερο βουνό της Ρωσίας, με τρία θύματα.

Όλα συνέβησαν όταν έσπασε το καλώδιο του τελεφερίκ στο βουνό Ελμπρους της Ρωσίας, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να πέφτουν πάνω σε βράχους.

Τρεις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Παγιδευμένοι στο βουνό οι τουρίστες

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, φαίνονται οι τουρίστες να είναι παγιδευμένοι στο τελεφερίκ. Το ατύχημα αυτό συνέβη στις πλαγιές του βουνού Ελμπρους, του ψηλότερου βουνού στη Ρωσία και την Ευρώπη.

Στο τελεφερίκ επέβαιναν συνολικά 37 άτομα.

