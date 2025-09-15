Σωτήρια παρέμβαση του υπουργού Υγείας της Ρωσίας: Έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο

Με μια απρόσμενη συνθήκη βρέθηκε αντιμέτωπος ο υπουργός Υγείας της Ρωσίας, Μιχαήλ Μουράσκο όταν έσωσε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πτήση από τη Μόσχα προς το Ανόι του Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Μιχαήλ Μουράσκο πετούσε με αεροσκάφος της Vietnam Airlines για προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι με σκοπό συνάντησή του με την ηγεσία του Βιετνάμ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα ρώτησε τους επιβάτες αν υπήρχαν γιατροί στο αεροσκάφος καθώς ένας 50χρονος Ρώσος έχασε τις αισθήσεις του - λόγω υπέρτασης με σημάδια προεμφράγματος.

Ο υπουργός πλησίασε αμέσως τον επιβάτη και έκανε τους απαραίτητους ιατρικούς χειρισμούς. Στη συνέχεια, για μια ώρα, παρακολούθησε την κατάσταση του άνδρα με τον 50χρονο τελικά να πετά με ασφάλεια στον προορισμό του.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση του υπουργού Υγείας: