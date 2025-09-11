Έρευνα σοκ: Πιλότοι «σβήνουν» στο πιλοτήριο - 9 στους 10 παραδέχονται ότι κοιμούνται εν ώρα πτήσης

Σε κατάσταση εξάντλησης βρίσκονται πολλοί πιλότοι κατά τη διάρκεια των πτήσεων με αρκετούς να παραδέχονται ότι αποκοιμούνται εν ώρα καθήκοντος. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, αλλά διαδεδομένο, σύμφωνα με γερμανικό συνδικάτο πιλότων, το οποίο περιγράφει μια «ανησυχητική πραγματικότητα» και κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας λόγω της αυξανόμενης κόπωσης στο επάγγελμα.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα «The Guardian», το συνδικάτο Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία έδειξε ότι το 93% από αυτούς παραδέχτηκαν ότι κοιμούνται κατά τη διάρκεια των πτήσεων τους τελευταίους μήνες.

Προειδοποιώντας ότι η έρευνα «δεν είναι αντιπροσωπευτική», το συνδικάτο ανέφερε ότι το 12% κοιμάται σε κάθε πτήση, το 44% το κάνει τακτικά, το 33% κοιμάται περιστασιακά, το 3% κοιμήθηκε μία φορά και το 7% δεν μπορεί πλέον να υπολογίσει πόσο συχνά κοιμάται.

«Ο υπνάκος έχει από καιρό γίνει norma»

«Ο υπνάκος έχει από καιρό γίνει η norma στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος του συνδικάτου, το οποίο εκπροσωπεί 10.000 πιλότους, εργαζόμενους στο πιλοτήριο και εκπαιδευόμενους. «Αυτό που αρχικά προοριζόταν ως βραχυπρόθεσμο μέτρο ανάκαμψης έχει μετατραπεί σε μόνιμη απάντηση στη διαρθρωτική πίεση.

Ένας σύντομος ύπνος δεν είναι κρίσιμος από μόνος του. Ωστόσο, ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο», υπογράμμισε. Επίσης, ανέφερε ότι η έλλειψη προσωπικού και η «αυξανόμενη λειτουργική πίεση» έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τους πιλότους, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το συνδικάτο δήλωσε ότι ορίζει τον ύπνο ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της πτήσης».