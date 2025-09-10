Σάλος στην Ιαπωνία: Πιλότος εμφανίστηκε τύφλα στο μεθύσι πριν την απογείωση - Σε κρίση η εταιρεία

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ήρθε να πλήξει τη φήμη της Japan Airlines, καθώς πιλότος της αεροπορικής εταιρείας βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ λίγο πριν την προγραμματισμένη πτήση. Αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που εκθέτει την εταιρεία, αποκαλύπτει σοβαρές αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους και θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των πρωτοκόλλων ασφαλείας της.



Συγκεκριμένα, πιλότος της πτήσης από την Χαβάη προς τη Ναγκόγια, προκάλεσε καθυστέρηση σε τρεις πτήσεις, καθώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση.

Εξαιτίας του μία εκ των τριών πτήσεων έγινε 18 ώρες αργότερα, γεγονός που ανάγκασε την πρόεδρο των αερογραμμών να ζητήσει δημόσια συγνώμη.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Japan Airlines έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιο σκάνδαλο. Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, δύο πιλότοι είχαν βρεθεί να έχουν καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ πριν από πτήση από τη Μελβούρνη προς το Ναρίτα, γεγονός που είχε προκαλέσει την πρώτη επίσημη προειδοποίηση από τις αρχές.

Σε μια προσπάθεια να προλάβει παρόμοια περιστατικά, η εταιρεία είχε επιβάλει περιορισμούς, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ από το προσωπικό πτήσεων κατά τη διάρκεια νυχτερινών παραμονών εκτός έδρας.



Ωστόσο, το νέο περιστατικό αποδεικνύει ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν επαρκή, ή τουλάχιστον δεν εφαρμόστηκαν με την απαιτούμενη αυστηρότητα. Ο Υπουργός Μεταφορών της Ιαπωνίας, Χιρομάσα Νακάνο, εξέφρασε δημοσίως την έντονη απογοήτευσή του.