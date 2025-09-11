Πανικός στον αέρα: Αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση από το Λος Άντζελες

Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες πραγματοποίησε αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines, εξαιτίας μηχανικής βλάβης που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Το Boeing 737-700, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνα, παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά την αρχική φάση της πτήσης.

Οι πιλότοι, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αποφάσισαν την άμεση επιστροφή και πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Southwest Airlines, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας τόνισαν πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιβάτες να μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό.

Τα αίτια της βλάβης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.