Αφγανιστάν: 13χρονος πέταξε στο Δελχί κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου... από περιέργεια

Ένα αρκετά ριψοκίνδυνο ταξίδι πραγματοποίησε ένα 13χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν αφού έφτασε κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης ενός επιβατικού αεροπλάνου της Kam Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμπούλ - Νέο Δελχί.

Αξιωματούχοι του διεθνούς αεροδρομίου του Νέου Δελχί ανέφεραν ότι ο έφηβος, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν, βρέθηκε να περιπλανιέται στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης τη Δευτέρα.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, η ασφάλεια του αεροδρομίου του πέρασε χειροπέδες και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες ενέργειες με αποτέλεσμα ο μικρός να απελαθεί και να επιστρέψει πίσω στην Καμπούλ.

Πώς κατάφερε να μπει στο αεροπλάνο

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο ανήλικος ανέφερε ότι προχώρησε σε αυτή την επικίνδυνη πράξη από καθαρή... περιέργεια. Ο ίδιος προσέθεσε ότι η αρχική του σκέψη ήταν να ταξιδέψει στο Ιράν αλλά δεν γνώριζε ότι η πτήση στην οποία «επιβιβάστηκε» είχε προορισμό το Δελχί και όχι την Τεχεράνη.

Παραδέχτηκε δε ότι φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ακολούθησε μια ομάδα επιβατών και κρύφτηκε στον πίσω τροχό του αεροσκάφους - το εσωτερικό μέρος στο οποίο βρίσκεται το σύστημα προσγείωσης. Μάλιστα, ύστερα από εξονυχιστικό έλεγχο στο αεροσκάφος, το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας εντόπισε επίσης ένα μικρό κόκκινο ηχείο.

Πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά παράνομων επιβατών

Πάντως, σύμφωνα με αρκετές αεροπορικές εταιρείες, το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα περιστατικών με λαθρεπιβάτες που κρύβονται σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, συχνά δραπετεύοντας από τις χώρες καταγωγής τους. Αλλά πολύ λίγοι από αυτούς καταφέρνουν είτε να βγουν ζωντανοί είτε να παραμείνουν στο κράτος στο οποίος προσγειώθηκαν.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι πολλοί λαθρεπιβάτες που επιβιώνουν από τέτοιες πτήσεις συχνά είναι αναίσθητοι κατά την κάθοδο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν και να σκοτωθούν όταν κατέβει το σύστημα προσγείωσης.

Το 2022, ένας 22χρονος Κενυάτης βρέθηκε ζωντανός αφού κρύφτηκε στους τροχούς ενός φορτηγού αεροπλάνου στο Άμστερνταμ.