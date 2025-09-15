Πτήση με προορισμό... το άγνωστο: H θρυλική καμπάνια της Wizz Air έγινε πραγματικότητα - Δείτε βίντεο

Η Wizz Air «ξαναζωντάνεψε» τον θρυλικό διαγωνισμό της #LetsGetLost, δίνοντας σε Ιταλούς ταξιδιώτες την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Πτήση μυστήριο, βαλίτσες στο χέρι, και άγνωστος προορισμός τουλάχιστον μέχρι την προσγείωση.

«Είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά σας; Η Wizz Air, η πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη αεροπορική εταιρεία*, επαναφέρει την επική της καμπάνια #LetsGetLost! 30 τυχεροί Ιταλοί και οι συνοδοί τους θα κερδίσουν ένα μοναδικό ταξίδι-έκπληξη με αναχώρηση από τη Ρώμη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ο προορισμός; Απόλυτα μυστικός – μέχρι την προσγείωση» γράφει η αεροπορική στην ιστοσελίδα της.

Πριν από τρεις ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης η πτήση έγινε πραγματικότητα. Εκεί, οι συμμετέχοντες – άλλοι χαμογελαστοί, άλλοι με ανυπομονησία – έκαναν check-in χωρίς να έχουν ιδέα για το πού θα καταλήξουν. Στις 12:00, το αεροπλάνο απογειώθηκε και όλοι άρχισαν τις μαντεψιές.

Η αποκάλυψη ήρθε μόλις... οι τροχοί άγγιξαν το έδαφος. Ο πιλότος ανακοίνωσε: «Καλώς ήρθατε στο Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας!» Και τότε ακούστηκαν φωνές, γέλια, ουρλιαχτά ενθουσιασμού και… αμέτρητα stories στο Instagram.

Η Wizz Air, που συχνά φέρνει φρέσκες και τολμηρές ιδέες στον χώρο των ταξιδιών, κατάφερε να μετατρέψει ένα «τυχαίο» ταξίδι σε εμπειρία ζωής.

Δείτε βίντεο: